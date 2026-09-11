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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقاء مرتقب بين أردوغان ومحمد صلاح.. القصر الرئاسي في أنقرة قد يجمعهما

اردوغان ومحمد صلاح
اردوغان ومحمد صلاح
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشفت تقارير تركية عن اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بلقاء الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي طرابزون سبور، خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع «61saat» التركي، أن أردوغان سأل عن محمد صلاح خلال اجتماعه مؤخرًا مع رئيس نادي طرابزون سبور، إرتوغرول دوغان، وطالب بترتيب لقاء مع النجم المصري.

وأوضح الموقع التركي أن اللقاء المرتقب بين أردوغان وصلاح قد يُعقد داخل القصر الرئاسي في أنقرة، وذلك وفقًا لجدول أعمال الرئيس التركي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي اهتمام أردوغان بمحمد صلاح في ظل حالة الزخم الكبيرة التي أحدثها انتقال قائد منتخب مصر إلى صفوف طرابزون سبور، وما يحظى به اللاعب من شعبية واسعة في تركيا منذ وصوله إلى النادي.

وكان موقع «61saat»  نشر في وقت سابق تصريحات بشأن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، مؤكدًا أن صفقة انتقال اللاعب حظيت باهتمام واسع داخل المدينة والنادي.

وتترقب جماهير طرابزون سبور تفاصيل اللقاء المحتمل بين أردوغان ومحمد صلاح، في ظل المكانة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب المصري منذ انضمامه إلى الفريق التركي.

محمد صلاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرابزون سبور

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