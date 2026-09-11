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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا .. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-9-2026

فالنسيا
فالنسيا
ياسمين تيسير


تنطلق اليوم الجمعة 11 سبتمبر عدد من المباريات الهامة في دوري ابطال افريقيا الدور التمهيدي و الدوري الفرنسي والدوري الألماني والدوري الإيطالي 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا


سوبيماب X إينوجو رينجرز - 17:00


الجيش الرواندي X نسور الكونجو - 19:00

الدوري الإسباني


إشبيلية X فالنسيا - 22:00

الدوري التركي الممتاز


بشكتاش X إيرزوروم سبور - 20:00

الدوري السعودي


القادسية X الاتفاق - 18:25
الفيصلي X الاتحاد - 18:45
الأهلي X الحزم - 21:00

الدوري الإيطالي


فينيسيا X فيورنتينا - 21:45

الدوري الفرنسي
رين X مارسيليا - 21:45

الدوري الألماني
أونيون برلين X شالكه  -4 عصرا  

فالنسيا الدوري الاسباني الفرنسي

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