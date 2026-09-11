دوري أبطال أفريقيا .. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-9-2026

تنطلق اليوم الجمعة 11 سبتمبر عدد من المباريات الهامة في دوري ابطال افريقيا الدور التمهيدي و الدوري الفرنسي والدوري الألماني والدوري الإيطالي
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
سوبيماب X إينوجو رينجرز - 17:00
الجيش الرواندي X نسور الكونجو - 19:00
الدوري الإسباني
إشبيلية X فالنسيا - 22:00
الدوري التركي الممتاز
بشكتاش X إيرزوروم سبور - 20:00
الدوري السعودي
القادسية X الاتفاق - 18:25
الفيصلي X الاتحاد - 18:45
الأهلي X الحزم - 21:00
الدوري الإيطالي
فينيسيا X فيورنتينا - 21:45
الدوري الفرنسي
رين X مارسيليا - 21:45
الدوري الألماني
أونيون برلين X شالكه -4 عصرا