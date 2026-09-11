إيه اللي بيحصل؟.. القيعي ينتقد أداء الأهلي: لا يقدم أي شيء ومفيش لعيب في مكانه

انتقد عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي السابق، مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأهلي لم يقدم الجودة المنتظرة منه على مدار الموسمين الماضيين، رغم تولي أكثر من مدير فني قيادة الفريق.

وقال عدلي القيعي، خلال ظهوره ببرنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: «أنا من الناس اللي دايمًا بدي الحق للمدير الفني إنه يتصرف في الأمور الفنية بطريقة تختلف عن وجهة نظرنا، ومبحبش فكرة إن إحنا صح وهو غلط، ولكن ساعات الأمور بتحيرنا لما المسائل تستمر».

وأضاف: «إحنا بقالنا سنتين يا جماعة أو أكتر، داخلين في السنة التالتة أهو، الأهلي لا يعطي الجودة اللي ممكن يقدمها، واللي متوقعها منه كل متابعيه، حتى المنافسين قبل المشجعين والجماهير والمنتمين إليه».

وأوضح القيعي أن تراجع الأداء تكرر مع أكثر من مدير فني، قائلًا: «ويتكرر الأمر مع أكتر من مدرب، وتبقى المسألة يعني: طيب هل إحنا بناخد بإيه؟».

القيعي: تكديس النجوم لم ينجح.. والتوازن هو الحل

وتطرق عدلي القيعي إلى طريقة بناء قائمة الأهلي، متسائلًا عما إذا كان الحل في تكديس النجوم أو الاعتماد على مزيج من اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الصغيرة.

وقال: «نكدس النجوم؟ منجحتش التجربة أوي، طيب هل نعمل فريق متوازن بين الصغير والكبير؟ أدي إحنا بنجرب».

وتابع: «أنا نفسي كنت متوقع إن هي دي الصيغة الأحسن، إنه يبقى عندي يعني الجيوش كلها ضباط، ولا خلية النحل كلها ملكات».

وأشار إلى أن النجاح يعتمد على التوازن داخل الفريق، موضحًا: «الحقيقة مبنية على التوازن والأدوار المختلفة، وإن كل واحد يتقن دوره».

«المؤشرات مش مريحة».. القيعي ينتقد أداء الأهلي

وانتقد القيعي مستوى الأهلي في مباراة المقاولون العرب، مؤكدًا أنه كان يتوقع ظهور الفريق بصورة أفضل، خاصة بعد فترة الإعداد التي خاضها.

وقال: «أنا في مباراة الأهلي والمقاولون العرب كنت متصور إن إحنا هنشوف شيء، يعني إن إحنا استفدنا من فترة الإعداد اللي تمت بشكل كويس».

وأضاف أن فترة الإعداد كانت تتضمن العديد من العوامل الإيجابية، قائلًا: «الوقت المتاح كان كويس، المكان كويس، الماتشات وتدرجها كان كويس، وعدد الماتشات مكنش وحش».

واستدرك: «بس المؤشرات لحد النهارده مش مريحة، مش مخليانا نقول: الله ينور، مش مخليانا نقول يعني ماشي، طالما إن إنت عارف بتعمل إيه، إحنا وراك».

وشدد على ضرورة أن يكون لكل لاعب مركز ودور واضح داخل الملعب، قائلًا: «ما نقدرش نستمر في فكرة إن مفيش لعيب في مكانه. ليه؟ ليه؟».

عدلي القيعي: المدرب الأجنبي قد يجرب اللاعبين في أكثر من مركز

وتحدث القيعي عن الفارق بين المدرب الأجنبي والمدرب المحلي في معرفة إمكانيات اللاعبين، موضحًا أن المدرب الأجنبي قد يحتاج إلى وقت للتعرف على قدرات كل لاعب.

وقال: «على طول الأجنبي بييجي هو مش عارف اللعيب ده بيجيد في إيه أو في أي مكان، لكن هو بيشوف التمرين، وبيشوف مهارات معينة، فيتخيله يقدر يسخر المهارات دي هنا وهنا وهنا، ويبتدي ياخد تجارب».

وأضاف: «طب هو المدرب المحلي بقى اللي حافظ وعارف، أنسب؟ نرجع نقول ما يتحملش الضغوط مع الأندية الشعبية. معادلة صعبة».

القيعي: مباراة المقاولون لم تعجبني

وأكد عدلي القيعي أنه لا يتحدث عن قوة المنافس فقط، وإنما عن مستوى الأهلي نفسه، مشيرًا إلى أن المقاولون العرب ظهر خلال المباراة بدوافع ورغبة كبيرتين.

وقال: «على أي حال، أنا بتكلم ممكن بصراحة زيادة شوية، الماتش معجبنيش».

وأوضح: «مش عشان المقاولون كان كويس، طبعًا، وكان عمره يعني من أول السنة ما لعب بالقوة دي والدافعية دي والرغبة دي والإصرار ده والجدية دي والجماعية دي».

وأشاد بحارس مرمى المقاولون، قائلًا: «جونهم كان موفق جدًا، لكن إحنا برضه ما زلنا بنلعب وكأن البطايق هي اللي بتلعب! كأن في فوارق فنية».

وتابع: «يعني إحنا مش شايفين ومفيش فوارق فنية مش شايفينها في الملعب، لأن الكورة مش بتوصلك، الكورة مش بتخرج من رجلك مرتاح، إنت مش عارف تلمس الكورة عدل، لأن اللي قدامك أكثر منك جدية وحدة وشراسة».

القيعي ينتقد محمد هاني: من أسوأ مبارياتك

وانتقل القيعي للحديث عن محمد هاني، مؤكدًا أنه من أكثر المدافعين عنه، لكنه يرى أن مباراة المقاولون كانت من أسوأ المباريات التي قدمها اللاعب.

وقال: «أنا بصراحة كتير في ظهر محمد هاني، ولكن من أسوأ المباريات اللي لعبها المباراة الماضية».

ووجه القيعي رسالة مباشرة إلى محمد هاني بشأن أزمة تجديد عقده مع الأهلي، قائلًا: «ما تشغلش نفسك بقى وخلصنا، يا تجدد يا ما تجددش».

وشدد على أهمية تركيز اللاعب داخل الملعب، مضيفًا: «إنما الوضع ده عايزين تركيز في الملعب، ما ينفعش الكلام ده».

كما أبدى القيعي استغرابه من دخول محمد هاني وياسر إبراهيم في أزمة بشأن تجديد عقديهما مع الأهلي، قائلًا: «أنت وياسر أنا مش مصدق إن أنتوا الاثنين بالذات اللي يبقوا في مشكلة في التجديد بتاعكم، مسألة غير مفهومة بالنسبة لي».