خالد جلال يبدأ مهمته مع غزل المحلة.. والزمالك أول اختبار رسمي

يبدأ خالد جلال، المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة، مهمته رسميًا مع الفريق اليوم، بعدما قرر مجلس إدارة النادي إسناد القيادة الفنية إليه خلفًا لأحمد خطاب، في محاولة لتصحيح مسار الفريق بعد البداية الصعبة في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يضم الجهاز المعاون لخالد جلال كلًا من وائل كندي مدربًا عامًا، وتوفيق صقر مدربًا، وخالد متولي مدربًا لحراس المرمى، إلى جانب عمر سعد مديرًا للكرة.

وجاء قرار إدارة غزل المحلة برئاسة وليد خليل عقب اجتماع طارئ، بعد الخسارة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، لتكون الهزيمة الرابعة للفريق على التوالي منذ انطلاق الموسم.

ووجه مجلس إدارة النادي الشكر إلى أحمد خطاب وجهازه المعاون، تقديرًا لما قدموه خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما نجح الجهاز الفني في قيادة الفريق للبقاء ضمن منافسات الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

ويأمل خالد جلال في إعادة ترتيب أوراق غزل المحلة سريعًا، في ظل وضع الفريق الصعب بجدول ترتيب الدوري، حيث يتذيل المسابقة برصيد نقطة واحدة فقط بعد مرور أربع جولات، بعدما تلقى 3 هزائم مقابل تعادل وحيد.

الزمالك أول اختبار لخالد جلال

ويستعد المدير الفني الجديد لقيادة تدريبات غزل المحلة خلال الفترة المقبلة، وسط تحدٍ قوي، حيث ستكون مواجهة الزمالك أول اختبار رسمي له مع الفريق عقب توليه المسؤولية.

ويستضيف غزل المحلة نظيره الزمالك مساء الأربعاء المقبل، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويبحث خالد جلال عن بداية قوية مع فريقه الجديد، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك تمنح اللاعبين دفعة معنوية وتساعد الفريق على الخروج من منطقة الخطر مبكرًا، قبل أن تتعقد الحسابات مع استمرار منافسات الدوري.