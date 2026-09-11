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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في ذكرى ميلاده.. صالح سليم أسطوره الأهلي الخالدة

صالح سليم
صالح سليم
ياسمين تيسير

تحل اليوم ذكرى ميلاد  أحد أعظم رموز الكرة المصرية المايسترو صالح سليم، الذي لم يكن مجرد لاعب كرة قدم أو إداري ناجح، بل اسطوره صنعت التاريخ داخل جدران الأهلي وخارجه

بداية أسطورة لا تتكرر

وُلد صالح سليم في 11 سبتمبر عام 1930، وسط أسرة عريقة قبل أن يبدأ رحلته مع كرة القدم داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944

 لم يحتج الفتى الموهوب وقتًا طويلًا لفرض نفسه ليتم تصعيده سريعًا إلى الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره

وخاض المايسترو أولى مبارياته الرسمية عام 1948، ليعلن عن نفسه بهدف حاسم، في بداية مسيرة استمرت لما يقرب من عقدين داخل القلعة الحمراء.

على مدار 19 عامًا لم يكن صالح سليم مجرد لاعب عادي بل قائد داخل الملعب، حيث حصد مع الأهلي 11 لقبًا للدوري و8 بطولات لكأس مصر، وكتب اسمه بأحرف من ذهب حين سجل 7 أهداف كاملة في مباراة واحدة أمام الإسماعيلي

و خاض تجربة احترافية  في أوروبا مع نادي جراتس النمساوي، وحصل على لقب «الفرعون المصري» بعد عروضه القوية.

قائد منتخب وبصمة أولمبية

امتدت مسيرة صالح سليم إلى المنتخب الوطني، حيث حمل شارة القيادة وقاد منتخب مصر لكرة القدم للتتويج بكأس الأمم الإفريقية عام 1959 بالقاهرة، كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية بروما 1960، ليؤكد حضوره القاري والدولي كلاعب من طراز فريد.

من نجم في الملعب إلى أسطورة في الإدارة

بعد اعتزاله عام 1966، لم يبتعد المايسترو عن الأهلي، بل بدأ مرحلة جديدة أكثر تأثيرًا، حيث تولى منصب مدير الكرة عام 1971، قبل أن يخوض تجربة الانتخابات حتى أصبح رئيسًا للنادي عام 1980، كأول لاعب كرة قدم يصل إلى هذا المنصب في مصر.

وخلال فترة رئاسته، قاد الأهلي إلى عصر ذهبي جديد، تُوّج خلاله بالعديد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس الإفريقية، ليؤكد أنه لا يعرف سوى النجاح مهما اختلف موقعه.

لم تتوقف شهرة صالح سليم عند حدود الرياضة، بل امتدت إلى المجال الفني، حيث شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي زادت من جماهيريته، ليصبح أحد أبرز الشخصيات العامة في مصر خلال تلك الفترة.

في عام 1998، بدأ صراع المايسترو مع المرض، قبل أن يرحل في 6 مايو 2002، بعد رحلة طويلة من العطاء، وسط مشهد مهيب شيّعه فيه مئات الآلاف من الجماهير، في وداع يليق بأسطورة صنعت تاريخًا لا يُنسى.

صالح سليم الأهلي الدوري

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