عاجل| تأجيل الدراسة بمدرسة الشهيد فتحي السماك بالإسماعيلية لمدة أسبوعين لاستكمال أعمال الصيانة

قررت إدارة مدرسة الشهيد فتحي السماك بمحافظة الإسماعيلية تأجيل بدء الدراسة بالمدرسة لمدة أسبوعين، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

ويأتي القرار حرصًا على الانتهاء من أعمال الصيانة وتهيئة المدرسة بالشكل الملائم، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب والعاملين بالمدرسة قبل انتظام الدراسة.

وأكدت الأستاذة نفين المصري، مديرة مدرسة الشهيد فتحي السماك، أن أعمال الصيانة مستمرة لحين الانتهاء منها، مع الحرص على انتظام العملية التعليمية عقب انتهاء المدة المحددة.

ومن المقرر أن تستأنف الدراسة بالمدرسة عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من جاهزية المبنى لاستقبال الطلاب.