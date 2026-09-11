بنك المعرفة المصري يدعم إدارة المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية القاهرة 2026 رقميا

يستضيف بنك المعرفة المصري، من خلال منصة المؤتمرات الخاصة به، الموقع الإلكتروني للمؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية – القاهرة 2026 الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، والمقرر عقده يومي الخميس 10 والسبت 12 سبتمبر 2026 بمقر الجامعة البريطانية في مصر بمدينة الشروق، وذلك ضمن الفعاليات العلمية المصاحبة لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026».

وتم تصميم وتطوير موقع المؤتمر على منصة المؤتمرات الخاصة ببنك المعرفة المصري ليكون منصة رقمية متكاملة لدعم إدارة وتنظيم المؤتمر ومختلف فعالياته العلمية، بما يتيح إدارة مراحل المؤتمر بكفاءة ومرونة، بدءًا من التخطيط والإعلان واستقبال المشاركات والأبحاث العلمية، مرورًا بعمليات التحكيم والتسجيل والتنظيم، وصولًا إلى تنفيذ الفعاليات وإتاحة بثها المباشر عبر منصة Zoom.

كما توفر منصة المؤتمر بيئة رقمية موحدة لإدارة مختلف أنشطته وفعالياته العلمية، بما في ذلك ورش العمل والندوات والمسابقات العلمية والمعارض، ومن بينها معرض الملصقات العلمية والابتكارات الرياضية، وفق منهجية تدعم كفاءة إدارة المؤتمر وتنظيم فعالياته ومتابعتها، وتسهم في تحسين تجربة الباحثين والمشاركين والمنظمين، سواء من داخل مصر أو من مختلف الدول العربية والإفريقية.

ويتيح المؤتمر أنماطًا متعددة للمشاركة، تشمل الحضور الفعلي، والحضور الافتراضي، والمشاركة الهجينة للمتحدثين الدوليين، كما تتميز المشاركة بالمؤتمر بكونها مجانية بالكامل، إلى جانب إتاحة النشر المجاني للأبحاث المقبولة، للنشر في عدد خاص؛ وذلك من خلال المجلة العلمية للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي، وهي مجلة علمية محكمة صادرة عن وزارة الشباب والرياضة ومتاحة أيضًا عبر منصة الدوريات العلمية في منصة بنك المعرفة المصري، وهو ما يدعم إتاحة المخرجات البحثية للمشاركين والاستفادة منها في المجال العلمي والرياضي.

ويتضمن موقع المؤتمر جميع المعلومات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، ومن أبرزها أهداف المؤتمر ومحاوره العلمية، والبرنامج الزمني والفعاليات المختلفة، وورش العمل والندوات، وأعضاء اللجان العلمية والتنظيمية والمنظمين، والمعارض والجهات المشاركة، والتخصصات والمجالات العلمية للمؤتمر، والأبحاث المقبولة والمشاركات العلمية، وشهادات الحضور والمشاركة، وأبرز الإنجازات والمخرجات العلمية للمؤتمر.

كما يتميز الموقع بدعم ثلاث لغات رئيسية، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، بما يعزز قدرته على الوصول إلى جمهور أوسع، ويدعم المشاركة والتواصل العلمي على المستويين العربي والإفريقي.

ويمثل نظام إدارة المؤتمرات المصرية التابع لبنك المعرفة المصري، والمستخدم في إدارة المؤتمر، خطوة متقدمة في دعم التحول الرقمي لإدارة وتنظيم الفعاليات العلمية، من خلال دمج مختلف العمليات والإجراءات في منصة رقمية موحدة، بما يسهم في الحد من الاعتماد على الإجراءات التقليدية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة التنظيم والمتابعة، وتسهيل إدارة مختلف مراحل المؤتمر، فضلًا عن توفير تجربة رقمية أكثر سهولة واحترافية للباحثين والمشاركين والمحكمين والمنظمين، بما يدعم انفتاح المؤتمر على المشاركين من داخل مصر وخارجها.

ويُعد المؤتمر العلمي المصاحب لدورة الألعاب الإفريقية الجامعية منصة علمية دولية لتبادل الخبرات وعرض أحدث البحوث والدراسات في مجال الرياضة الجامعية والتنمية المستدامة، ويستهدف المؤسسات والجهات الأكاديمية والعلمية والبحثية المتخصصة في علوم الرياضة على المستويين العربي والإفريقي، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من مصر والدول العربية والإفريقية.

ويركز المؤتمر على عدد من المحاور العلمية التي تتناول عدة قضايا؛ من بينها: قضايا حوكمة وإدارة الرياضة الجامعية، وإدارة الأحداث الرياضية وإرث البطولات، والرياضة كقوة ناعمة للتكامل الإفريقي.

كما يستهدف المؤتمر تعزيز دور البحث العلمي في تطوير منظومة الرياضة الجامعية، وربط نتائج البحوث والتطبيقات العلمية باحتياجات الواقع الرياضي في الجامعات الإفريقية، إلى جانب تطوير نظم إدارة وحوكمة الرياضة الجامعية، والارتقاء بصحة وجودة حياة الطالب الجامعي، ودعم الرياضة الدامجة، وتعزيز مكافحة المنشطات وترسيخ مبادئ النزاهة واللعب النظيف.

وتتضمن أهداف المؤتمر كذلك تطوير التسويق والاستثمار الرياضي الجامعي، واستكشاف آليات حديثة لتنمية الموارد وتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين العام والخاص، وبناء شخصية «البطل المثقف» من خلال التكامل بين التفوق الرياضي والتحصيل الأكاديمي والمهارات الشخصية والثقافية والاجتماعية للطالب الرياضي، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرياضات الإلكترونية في التدريب.

كما يولي المؤتمر اهتمامًا بتطوير استراتيجيات علمية لاكتشاف المواهب وصناعة النخبة الرياضية الإفريقية، وتطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية الجامعية وفق معايير الاستدامة والتحول الرقمي والذكاء في إدارة وتشغيل المنشآت، وبناء شبكات تعاون علمي إفريقي بين الجامعات ومراكز البحوث والاتحادات الرياضية.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية وإشراف؛ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة ورئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب الإفريقية ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور كمال الدين عبد الرحمن درويش، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات – القاهرة 2026 ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد رمضان توفيق، نائب رئيس اللجنة العلمية، والدكتور محمد رمضان صديق، عضو اللجنة العلمية بالدورة الإفريقية.

ويمكن الاطلاع على موقع المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية – القاهرة 2026 (ASCUSC2026) عبر منصة المؤتمرات ببنك المعرفة المصري عبر الرابط:

https://ascusc2026.conferences.ekb.eg/?lang=ar

وتأتي دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» في توقيت تتلاقى فيه الرياضة مع احتفالات القارة، حيث يتزامن عقد الدورة مع الاحتفال بيوم الاتحاد الإفريقي واليوم العالمي للرياضة الجامعية، واحتفال الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بمرور 55 عامًا على تأسيسه؛ لتمنح الدورة بُعدًا خاصًا، وتجعل من القاهرة منصةً تحتفي بمسيرة الرياضة الجامعية الإفريقية، وتجمع شباب القارة على قيم التنافس والتعاون والصداقة، وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل وبناء المستقبل المشترك.