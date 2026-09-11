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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 مواجهات قوية.. مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي
حمزة شعيب

تنطلق اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن السعودي» موسم 2026-2027، بإقامة 3 مباريات قوية، في ظل منافسة متواصلة بين الأندية لتحقيق نتائج إيجابية وحصد النقاط.

وتشهد مواجهات اليوم عددًا من اللقاءات المرتقبة، يأتي في مقدمتها مباراة الاتحاد أمام الفيصلي، إلى جانب مواجهة الأهلي ضد الحزم، فيما يلتقي القادسية مع الاتفاق ضمن منافسات الجولة ذاتها.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

القادسية ضد الاتفاق: تقام المباراة في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

الفيصلي ضد الاتحاد: تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد مدينة المجمعة الرياضية.

الأهلي ضد الحزم: تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب الإنماء.

وتتطلع الأندية الثلاثة إلى تحقيق الفوز في مواجهات اليوم، من أجل تعزيز موقفها في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، مع استمرار المنافسة خلال الجولات الأولى من الموسم.

مباريات اليوم في الدوري السعودي الدوري السعودي دوري روشن السعودي

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