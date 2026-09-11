الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة بطل جيبوتي.. ومعتمد جمال يطالب بالحسم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي، في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليضع الفريق الأبيض قدمًا في الدور المقبل، ويصبح بحاجة إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل رسميًا.

ويحرص معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، خلال المران الختامي على وضع اللمسات الأخيرة على خطة المباراة، إلى جانب علاج الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب، خاصة فيما يتعلق بإهدار الفرص وعدم استغلالها بالشكل الأمثل أمام مرمى المنافس.

وطالب المدير الفني لاعبي الزمالك بضرورة التركيز وعدم التسرع أمام المرمى، مع استغلال الفرص التي ستتاح لهم من أجل تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق الجيبوتي ويمنح اللاعبين أفضلية فنية ومعنوية خلال اللقاء.

كما شدد معتمد جمال على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية، وسرعة نقل الكرة، والتحرك المستمر دون كرة، فضلًا عن التمركز الجيد واللعب بإيجابية هجومية، من أجل تحقيق الفوز وتأكيد التأهل إلى الدور التالي من البطولة الأفريقية.

ويسعى الزمالك إلى تقديم أداء قوي أمام جماهيره وحسم المواجهة بأفضل صورة، قبل مواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا والمنافسة بقوة على اللقب.