وادي دجلة يوجه الشكر لمحمد الشيخ.. ومصطفى شبيطة يتولى الإدارة الفنية

أعلن نادي وادي دجلة، في بيان رسمي، توجيه الشكر إلى محمد الشيخ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أن يتولى مصطفى شبيطة الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وحقق فريق مودرن سبورت فوزًا مثيرًا على حساب وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مودرن سبورت يعبر عقبة دجلة

وشهد اللقاء إثارة كبيرة، بعدما نجح وادي دجلة في التقدم أولًا، قبل أن ينتفض مودرن سبورت ويسجل هدفين متتاليين ليحسم المواجهة لصالحه.

وكان مودرن سبورت هز شباك وادي دجلة مبكرًا عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة الثانية، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تمكن وادي دجلة من افتتاح التسجيل في الدقيقة 53، بعدما ارتقى سيف تقا لعرضية زيزو من ركلة ركنية، ووضع الكرة برأسه داخل الشباك.

وجاء رد مودرن سبورت سريعًا، حيث أدرك محمد ممدوح التعادل في الدقيقة 60، بعدما استغل تمريرة أدريبان إيبا، وراوغ مدافعي دجلة قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.