قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الدراسة بساعات| مدرسة لغات تنشر أسماء 189طالبا "أخروا المصروفات" وتنقلهم "لحكومية".. والأهالي: ده تشهير
الإسلام يشجع على التفكير.. آيات وقصص تظهر الإبداع والابتكار في حل المشكلات
بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم
كيفية التقديم على شقة بالإيجار التمليكي .. الحجز والشروط وخطوات التقديم
مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين في تحطم حافلة سياحية هولندية في جبال الألب
هل سيتم تفعيل اتفاق مكة؟.. باكستان تبحث مع إيران هجمات الحوثيين ضد السعودية
بث مباشر.. القناة الأولى تنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة
بريطانيا.. اعتقال شخصين للاشتباه في مساعدة جهاز الاستخبارات الإيراني
أردوغان يستجيب لرغبة محمد صلاح قبل لقاء طرابزون وكونيا سبور
نيوزويك: الرياض تواجه حملة متعددة الجبهات.. وخيارات صعبة بين التصعيد العسكري والمسار السياسي
القاهرة 2026.. قيادات الجامعات الإفريقية يبحثون مستقبل علوم الرياضة والابتكار
بمشاركة مؤسسة أبو العينين| انطلاق قافلة إيد واحدة بالأقصر.. خدمات طبية وإنسانية بالمجان للأهالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وادي دجلة يوجه الشكر لمحمد الشيخ.. ومصطفى شبيطة يتولى الإدارة الفنية

محمد الشيخ
محمد الشيخ
سارة عبد الله

أعلن نادي وادي دجلة، في بيان رسمي، توجيه الشكر إلى محمد الشيخ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أن يتولى مصطفى شبيطة الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وحقق فريق مودرن سبورت فوزًا مثيرًا على حساب وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مودرن سبورت يعبر عقبة دجلة 

 

وشهد اللقاء إثارة كبيرة، بعدما نجح وادي دجلة في التقدم أولًا، قبل أن ينتفض مودرن سبورت ويسجل هدفين متتاليين ليحسم المواجهة لصالحه.

وكان مودرن سبورت هز شباك وادي دجلة مبكرًا عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة الثانية، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تمكن وادي دجلة من افتتاح التسجيل في الدقيقة 53، بعدما ارتقى سيف تقا لعرضية زيزو من ركلة ركنية، ووضع الكرة برأسه داخل الشباك.

وجاء رد مودرن سبورت سريعًا، حيث أدرك محمد ممدوح التعادل في الدقيقة 60، بعدما استغل تمريرة أدريبان إيبا، وراوغ مدافعي دجلة قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

نادي وادي دجلة محمد الشيخ مصطفى شبيطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

الأهلي

عموتة يرحب برحيل مهاجم الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

أصناف أكل بتزوّد وزنك وإنت مش واخد بالك

4 أصناف أكل تزيد وزنك وإنت مش واخد بالك.. رقم 3 مفاجأة

برج الميزان

أفضل هدايا لبرج الميزان.. أفكار أنيقة تناسب ذوقه الراقي

السكتة الدماغية

تحذير .. الاكثار من هذه الأطعمة يعرضك للسكتة الدماغية ومشاكل القلب

بالصور

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد