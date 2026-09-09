ريمونتادا مثيرة.. مودرن سبورت يقلب الطاولة على دجلة ويفوز 2-1 في الدوري

حقق فريق مودرن سبورت فوزًا مثيرًا على حساب وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مودرن سبورت يعبر عقبة دجلة

وشهد اللقاء إثارة كبيرة، بعدما نجح وادي دجلة في التقدم أولًا، قبل أن ينتفض مودرن سبورت ويسجل هدفين متتاليين ليحسم المواجهة لصالحه.

وكان مودرن سبورت هز شباك وادي دجلة مبكرًا عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة الثانية، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تمكن وادي دجلة من افتتاح التسجيل في الدقيقة 53، بعدما ارتقى سيف تقا لعرضية زيزو من ركلة ركنية، ووضع الكرة برأسه داخل الشباك.

وجاء رد مودرن سبورت سريعًا، حيث أدرك محمد ممدوح التعادل في الدقيقة 60، بعدما استغل تمريرة أدريبان إيبا، وراوغ مدافعي دجلة قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

مودرن سبورت يقتنص 3 نقاط ثمينة

ولم يكتفِ مودرن بالتعادل، وبعد مرور 5 دقائق فقط تمكن محمود الحلواني من تسجيل الهدف الثاني، بعدما تابع كرة ارتدت من القائم إثر ركلة ركنية، ليضعها في المرمى ويمنح فريقه التقدم.

وحافظ مودرن سبورت على تقدمه حتى صفارة النهاية، ليخرج بثلاث نقاط ثمينة من المباراة.

وبهذا الفوز، رفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

شوط سلبي بين دجلة ومودرن سبورت



حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة مودرن سبورت ووادي دجلة، المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع من جانب الفريقين، وسط محاولات مبكرة لفرض السيطرة على مجريات اللعب، في الوقت الذي ظهر فيه وادي دجلة بشكل هجومي منذ الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة الثانية، نجح كامل كابوريا لاعب مودرن سبورت في هز شباك وادي دجلة، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ليحرم أصحاب الأرض من التقدم المبكر.