شوط أول بلا أهداف بين مودرن سبورت ووادي دجلة

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة مودرن سبورت ووادي دجلة، المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شوط سلبي بين دجلة ومودرن سبورت

وبدأت المباراة بإيقاع سريع من جانب الفريقين، وسط محاولات مبكرة لفرض السيطرة على مجريات اللعب، في الوقت الذي ظهر فيه وادي دجلة بشكل هجومي منذ الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة الثانية، نجح كامل كابوريا لاعب مودرن سبورت في هز شباك وادي دجلة، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ليحرم أصحاب الأرض من التقدم المبكر.

بعدها، كثف لاعبو وادي دجلة من محاولاتهم الهجومية، ونجحوا في تشكيل خطورة على مرمى مودرن سبورت في أكثر من مناسبة، بينما حاول الفريق صاحب الأرض الرد والوصول إلى مرمى منافسه، لكن دون أن تكلل محاولاته بالنجاح.

واستمرت المحاولات من الجانبين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، معلنًا انتهاء الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل دون أهداف.

جاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى : مصطفى مخلوف

خط الدفاع : محمود حسن الحلواني – خالد رضا – محمد شرقية – علي فوزي.

خط الوسط : محمد صبري – غنام محمد – محمد تيتو.

خط الهجوم : وليد مصطفى – محمود ممدوح – كامل كابوريا.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:





حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: شادي ماهر، سيف تقا، محمد رجب، أحمد رضا.

الوسط: أحمد سكولز، محمود عادل، محمد عبدالعاطي.

الهجوم: زياد أسامة، محمود دياسطي، فرانك بولي.