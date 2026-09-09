التشكيل الرسمي لمباراة مودرن سبورت ووادي دجلة في الدوري

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي مودرن سبورت ووادي دجلة عن التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-27.
وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وسط رغبة من الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط المباراة.
تشكيل مودرن سبورت
حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.
خط الدفاع: وليد مصطفى، محمد شرقية، محمود الحلواني، خالد رضا، علي فوزي.
خط الوسط: غنام محمد، محمد صبري، محمد تيتو.
خط الهجوم: كامل كابوريا، محمود ممدوح.
بدلاء مودرن سبورت:
محمود الزنفلي، أحمد يوسف، طارق السيد، أحمد مصطفى اللمبي، حمدي مارسيلو، علي زعزع، محمد مسعد، أرنولد إيبا.
تشكيل وادي دجلة
حراسة المرمى: عمرو حسام.
خط الدفاع: شادي ماهر، أحمد سكولز، فرانك بولي، محمود دياسطي.
خط الوسط: محمد عبد العاطي، محمود عادل، أحمد رضا، زيزو.
خط الهجوم: محمد رجب، سيف تقا.
بدلاء وادي دجلة:
قتاوي، أحمد دحروج، كمال أبو الفتوح، رحيم، حمزة حسن، جهينة، أحمد رفعت، محمد فتحي، أحمد شيمي.