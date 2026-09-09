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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقالة أسطورة هولندا من منصبه في رويال أنتويرب البلجيكي

أوفر مارس
أوفر مارس
مجدي سلامة

تنحى نجم كرة القدم مارك أوفرمارس عن منصبه كمدير رياضي لنادي رويال أنتويرب بسبب مشاكل صحية.

وأوضح أوفرمارس -الذي انضم إلى النادي البلجيكي عام 2022- قراره في رسالة وجهها إلى الجماهير ونُشرت يوم الأربعاء، مشيراً إلى "كل التعب المتراكم على مر السنين والقدر الهائل من الضغوط".

وكان الجناح السابق لمنتخب هولندا وأندية أرسنال وبرشلونة وأياكس قد تعافى من سكتة دماغية خفيفة في ديسمبر 2022.

وكتب أوفرمارس: "تعلمون جميعاً أن حالتي الصحية لم تكن على ما يرام. لكنني الآن أشعر بوضوح تام أنني لم أعد قادراً على تحمل هذه الحياة المهنية المليئة بالصخب والضغوط".

وسبق لأوفرمارس أن قضى ما يقرب من عقد من الزمان كمدير لكرة القدم في نادي أياكس الهولندي -وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته كلاعب- لكنه استقال بعد ثبوت إرساله رسائل غير لائقة لعدد من زميلاته في العمل، وقد اعتذر حينها عن تصرفه.

تصريحات أوفرمارس


وقال أوفرمارس: "لقد استُنزفت طاقتي تماماً. وإذا لم أصغِ لجسدي الآن، فإن الأطباء يحذرون من وجود خطر كبير بأن تنتهي الأمور بشكل سيء للغاية. لذا، يتعين عليّ اتخاذ قرار حاسم والتوقف تماماً عن ممارسة مهامي المهنية في الوقت الراهن".

رويال أنتويرب هولندا أسطورة هولندا مارك أوفرمارس

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