كورتوا يغيب عن بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

أفادت تقارير إعلامية بلجيكية يوم الأربعاء بأن حارس المرمى تيبو كورتوا سيغيب عن مشاركة منتخب بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، لكنه لم يعتزل اللعب الدولي.



وكان الحارس البالغ من العمر 34 عاماً قد صرح عقب كأس العالم بأنه قد يتوقف عن اللعب لمنتخب بلجيكا أو يسعى للحصول على راحة هذا الموسم، مما يعني غيابه عن منافسات دوري الأمم التي أوقعت القرعة فيها بلجيكا في مجموعة تضم فرنسا وإيطاليا وتركيا، حيث سيخوض الفريق ست مباريات على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.



وصرح كورتوا للصحفيين -عقب فوز ريال مدريد 2-1 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا - بأن مدرب المنتخب البلجيكي الجديد، مارك فان بوميل، يتفهم قراره.

قرار كورتوا

وقال لصحيفة "هيت لاتست نيوز" البلجيكية اليومية: "سأظل متاحاً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا مع المنتخب الوطني، وأدرك تماماً أنه سيتعين عليّ القتال لحجز مكاني تماماً مثل بقية حراس المرمى".



وأضاف: "من الناحية البدنية، لا أعرف ما إذا كنت قادراً على الحفاظ على الجدول الزمني نفسه لأربع سنوات أخرى".



ومن المقرر أن تقام أولى مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2028 في شهر مارس من العام المقبل.