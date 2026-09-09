محافظ الغربية يتفقد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بقرية كفر ديما

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات، والتي تم الدفع بها إلى القرية لتقديم خدمات المحليات للمواطنين في أماكن تواجدهم.

توجيهات محافظ الغربية

وتقدم السيارة عددًا من خدمات المحليات، من بينها خدمات التراخيص والسداد والاستعلام عن الطلبات والإجراءات والمستندات والرسوم، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية والوصول بها إلى المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وحرص المحافظ خلال تفقده السيارة على متابعة انتظام العمل والتأكد من تيسير الإجراءات أمام الأهالي، فيما أعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم لتوفير السيارة داخل القرية، مؤكدين أن وجودها بالقرب منهم يوفر الوقت والجهد ويجنبهم مشقة الانتقال إلى المدينة.