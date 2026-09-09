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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عن طريق الخطأ.. مصرع صغيرة على يد شقيقها بطلق ناري في مغاغة بالمنيا

القبض على المتهم
القبض على المتهم
ايمن رياض

لقيت صغيرة مصرعها بطلق ناري من شقيقها عن طريق الخطأ، وذلك بمركز مغاغة شمال المنيا.

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز مغاغة شمال المنيا، القبض على شقيق صغيرة تبلغ من العمر 13 عامًا، بعد مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري أطلقه عن طريق الخطأ، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، بوصول صغيرة تبلغ من العمر 13 عامًا جثة هامدة، إثر إصابتها بطلق ناري في منطقة الرقبة، داخل إحدى قرى مركز مغاغة.

وكشفت التحريات الأولية أن الصغيرة أصيبت بطلق ناري أطلقه شقيقها عن طريق الخطأ، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

المنيا صغيرة مغاغة جثه طلق ناري

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