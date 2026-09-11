علي زعزع يسعى للعودة للتشكيل الأساسي مع مودرن سبورت

يستهدف علي زعزع، لاعب مودرن سبورت، العودة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبته في تقديم موسم قوي والمساهمة في تحقيق أهداف النادي.

ويسعى زعزع لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي لمودرن سبورت، مستغلًا فترة التدريبات والمباريات المقبلة لإثبات جاهزيته وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق.

ويأمل اللاعب في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، خاصة مع بداية الموسم بشكل جيد وتركيز الفريق على تحقيق نتائج إيجابية والعودة للمنافسة على مراكز متقدمة في جدول ترتيب الدوري.

ويواصل زعزع العمل تحت قيادة المدير الفني محمد أمين بن هاشم، الذي يطمح معه اللاعب لتقديم موسم مميز والمساهمة في عودة مودرن سبورت إلى المكانة التي يستهدفها.