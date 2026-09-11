ضربات موجعة.. الإصابات تضرب الأهلي وبيراميدز

تلقى الأهلي وبيراميدز عددًا من الضربات الموجعة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض أكثر من لاعب لإصابات قوية، ما يهدد استمرارهم مع فرقهم خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الفريقين بالعديد من الاستحقاقات المهمة.

كسر في ساق أسامة جلال

تعرض أسامة جلال، مدافع فريق بيراميدز، لإصابة قوية خلال تدريبات الفريق، بعدما أصيب بكسر في الساق، ليتقرر خضوعه للفحوصات الطبية والأشعة من أجل تحديد مدى الإصابة ووضع البرنامج العلاجي المناسب.

وتأتي إصابة أسامة جلال في توقيت صعب، خاصة أن اللاعب يعد من العناصر المهمة في الخط الخلفي لبيراميدز، ويحتاج الفريق إلى جميع عناصره خلال المرحلة المقبلة.

عمرو الجزار يصاب بقطع في الرباط الصليبي

وفي الأهلي، تعرض عمرو الجزار، مدافع الفريق، لإصابة قوية تمثلت في قطع بالرباط الصليبي، ليخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة.