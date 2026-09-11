رامي ربيعة يظهر برفقة نجوم العين في عزاء والد سفيان رحيمي

حرص رامي ربيعة، مدافع نادي العين الإماراتي، على تقديم واجب العزاء في وفاة والد زميله المغربي سفيان رحيمي، لاعب الفريق، وسط حضور عدد من نجوم النادي الإماراتي.

وظهر رامي ربيعة رفقة عدد من لاعبي العين خلال مراسم العزاء، في لفتة تعكس مساندة زميلهم سفيان رحيمي وأسرته في هذا الظرف الأليم.

وكان والد سفيان رحيمي قد توفي خلال الساعات الماضية، ما دفع عددًا من زملائه وأعضاء الجهاز الفني والإداري بنادي العين إلى تقديم واجب العزاء ومساندة اللاعب.

ويعد رامي ربيعة من العناصر الأساسية في صفوف العين الإماراتي، بعدما انتقل إلى الفريق عقب رحيله عن النادي الأهلي، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإماراتي.