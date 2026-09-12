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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تعلن بدء تشغيل رحلاتها إلى برمنجهام اعتبارًا من 25 أكتوبر المقبل

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت مصر للطيران، عن إطلاق رحلاتها الجوية مباشرة جديدة تربط بين القاهرة وبرمنجهام، في خطوة تعزز من تواجد الناقل الوطني المصري في المملكة المتحدة، وتدعم حركة الربط الجوي بين المملكة المتحدة ومصر، إلى جانب شبكة مصر للطيران الدولية الممتدة حول العالم.

ويأتي هذا الإعلان عقب توقيع اتفاقية بين مصر للطيران ومطار برمنجهام، وذلك على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات الجديدة اعتبارًا من 25 أكتوبر 2026، بواقع أربع رحلات أسبوعيًا، والتي من المقرر تشغيلها باستخدام أحدث طائرات مصر للطيران من طراز بوينج 737 ماكس 8 (Boeing 737 MAX 8).

وستوفر الخدمة الجديدة للمسافرين ربطًا مباشرًا ومريحًا وفعالًا في استهلاك الوقود بين القاهرة وبرمنجهام.

هذا وقد أكد عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية ، خلال الفعاليات بأن " إطلاق هذا الخط الجديد يمثل إضافة مهمة إلى شبكة مصر للطيران في السوق البريطانية، حيث يتيح للمسافرين خيارًا إضافيًا للسفر بين المملكة المتحدة والعديد من الوجهات في أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، ومن خلال شبكة رحلاتها الواسعة ومطارها المحوري في القاهرة، توفر مصر للطيران رحلات ربط مريحة وخيارات سفر فعالة إلى مجموعة واسعة من الوجهات الدولية."

كما يتيح الموقع الجغرافي الاستراتيجي للقاهرة لمصر للطيران القيام بدور محوري كبوابة تربط أوروبا بالأسواق سريعة النمو في أفريقيا ودول الخليج وجنوب آسيا والشرق الأقصى، بما يوفر للمسافرين توقيتات ربط مناسبة وإمكانية الوصول إلى شبكة مصر للطيران العالمية بصورة أكثر سهولة.

ويمثل تشغيل رحلات برمنجهام خطوة مهمة جديدة ضمن استراتيجية مصر للطيران لتوسيع شبكة خطوطها، ويؤكد التزامها بـربط العالم عبر القاهرة، وتعزيز التواصل بين القارات والثقافات، مع تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة للمسافرين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

ومن خلال هذا الخط الجديد، إلى جانب محفظتها المتنامية من الشراكات الاستراتيجية، تواصل مصر للطيران خلق فرص جديدة في مجالات التجارة والسياحة والأعمال والتواصل الدولي، بما يسهم في تعزيز الروابط بين المملكة المتحدة ومصر والأسواق المختلفة حول العالم.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران وزارة الطيران

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