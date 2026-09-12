الرئيس السيسي: البريكس قادر على الاضطلاع بدور أكبر في مواجهة التحديات الراهنة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع البريكس، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث ألقى كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، والتي جاءت تحت عنوان «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف».

وأكد الرئيس السيسي ، أن اجتماع قادة دول البريكس يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز العمل المشترك، وتحويله إلى أدوات تنفيذية وعملية تستجيب للتحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه الدول، في ظل عالم يشهد أزمات متشابكة تمتد تداعياتها إلى الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

وأوضح الرئيس، أن تجمع البريكس يكتسب أهمية خاصة باعتباره إطارًا يجمع دولًا رئيسية في الجنوب العالمي، وقادرًا على الاضطلاع بدور أكبر في تعزيز التعاون «جنوب – جنوب» لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى تقدير مصر للجهود التي تبذلها الرئاسة الهندية لتجمع البريكس، من أجل ترجمة أولويات الرئاسة إلى مشروعات وأنشطة عملية في مختلف مسارات التعاون، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق داخل التجمع وتعظيم الاستفادة من إمكانات الدول الأعضاء.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إقامة مشروعات وبرامج محددة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على تنويع مصادر النمو وتعزيز الإنتاجية وتقليص الفجوات التنموية والتكنولوجية بين الدول.