قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي في مقال بصحيفة هندية: الهند شريك استراتيجي حيوي
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام وموعد إعلان الكليات
10.4 مليار دولار.. الصين تتصدر دول البريكس المصدرة لمصر خلال 6 أشهر
مدبولي: توطين مستلزمات الصيد داخل كفر الشيخ نموذج لربط الصناعة بالمزايا الاقتصادية
بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكك الحديدية للعام الدراسي الجديد
الحرب تعمق أزمة الدواء في إيران.. نقص مئات الأصناف والأسعار تقفز 6 أضعاف
مصر للطيران توقع عقدين مع شركتين عالميتين لتعزيز شراكاتها الدولية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.. والحوثيون لا يريدون مواجهة واشنطن
الرئيس السيسي: تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة أولوية للدول النامية
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكة الحديد للعام الدراسي
الرئيس السيسي: مصر تدعم إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: البريكس قادر على الاضطلاع بدور أكبر في مواجهة التحديات الراهنة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع البريكس، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث ألقى كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، والتي جاءت تحت عنوان «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف».

وأكد الرئيس السيسي ، أن اجتماع قادة دول البريكس يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز العمل المشترك، وتحويله إلى أدوات تنفيذية وعملية تستجيب للتحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه الدول، في ظل عالم يشهد أزمات متشابكة تمتد تداعياتها إلى الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

وأوضح الرئيس، أن تجمع البريكس يكتسب أهمية خاصة باعتباره إطارًا يجمع دولًا رئيسية في الجنوب العالمي، وقادرًا على الاضطلاع بدور أكبر في تعزيز التعاون «جنوب – جنوب» لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى تقدير مصر للجهود التي تبذلها الرئاسة الهندية لتجمع البريكس، من أجل ترجمة أولويات الرئاسة إلى مشروعات وأنشطة عملية في مختلف مسارات التعاون، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق داخل التجمع وتعظيم الاستفادة من إمكانات الدول الأعضاء.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إقامة مشروعات وبرامج محددة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على تنويع مصادر النمو وتعزيز الإنتاجية وتقليص الفجوات التنموية والتكنولوجية بين الدول. 

الرئيس السيسي السيسي البريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

ترشيحاتنا

الماء

يقظة وتركيز.. ماذا يحدث لجسمك عندم تبدأ يومك بكوب من الماء؟

المسقعة

طريقة عمل المسقعة المصرية باللحمة المفرومة.. اعرف المكونات

أصناف أكل بتزوّد وزنك وإنت مش واخد بالك

4 أصناف أكل تزيد وزنك وإنت مش واخد بالك.. رقم 3 مفاجأة

بالصور

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد