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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة ألفا روميو بـ 150 ألف جنيه| صور

سيارة ألفا روميو
سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998

صنعت سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998 من قبل الشركة الإيطالية لصناعة السيارات التي عانت كثيرا بسبب الحرب العالمية، حيث امتلكتها فيات جروب منذ عام 1986، وذلك التاريخ يعتبر بداية جديدة لسيارات ألفا روميو، بفضل تولي سيرجيو ماركيوني رئاسة مجموعة فيات وخططه التي دفعت الشركة إلي الأمام وبدأت تعطي ثمارها.

وأطلقت الشركة سيارة 8C ، و4C، واليوم الشركة قد استعادت روحها وتنافس سيارات مثل مرسيدس وBMW، ونالت سيارة ألفا روميو موديل 1998 علي مكانة كبيرة بين مواطنين العالم ومنهم المصريين، وذلك بفضل محركها القوي وتصميمها المميز واعتماديتها العالية .

سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998

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سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998

محرك ألفا روميو 156 موديل 1998

تحصل سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية، أو داخلية.

سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998

مواصفات سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998

زودت مقصورة سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998 بالعديد من التجهيزات منها، وسائد هوائية، وكونسول أمامي وسطي، وكاسيت، وراديو، ونظام صوتي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وتكيف، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، ومجموعة عدادات صغيرة تم تثبيتها في التابلوه الأمامي اعلي الكاسيت، ويمكن إعادة ضبط وضعية المقاعد الأمامية كهربائيا، ومساند رأس أمامية.

سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998


تمتلك سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998 مظهر خارجي مميز بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وإضاءة خليفة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ويمكن أعاده ضبطها بشكل كهربائي، و 4 جنوط للكاوتش، وإشارات صغيرة مميزة تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وشبكة أمامية مميزة تحتوي علي شعار شركة ألفا روميو.

سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998

سعر سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998

تباع سيارة  ألفا روميو 156 موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه .

 

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