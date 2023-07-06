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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رغم رحيله.. فالتري بوتا يتسلم أقوى سيارة في تاريخ مرسيدس

صدى البلد

بعد قضاء خمس سنوات في مرسيدس، قام فالتري بوتا بتغيير الفرق ووقع مع الفا روميو لموسم 2022، ومن الواضح أنه لم يلغ AMG One عندما غادر النجمة ثلاثية الرؤوس، وقد وصل يوم التجميع أخيرًا. 

نشر السائق الفنلندي البالغ من العمر 33 عامًا على انستجرام صورا لسيارته الخارقة الجديدة المزودة بمحرك F1 بلون أزرق مميز مع الكثير من أسطح ألياف الكربون المكشوفة.

 فالتري بوتا يتسلم أقوى سيارة في تاريخ مرسيدس رغم رحيله

لم تكن سيارة بوتا أول سيارة AMG One يتم تسليمها، حيث قامت مرسيدس بتسليم العديد من السيارات التي طال انتظارها للعملاء منذ يناير 2023، زميل فريق بوتا السابق ، بطل F1 سبع مرات لويس هاميلتون ، كان أيضًا من بين 275 مشتريًا حاليًا سيتمكنون من اقتناء أسرع سيارة إنتاج في نوربورجرينج ومونزا، سائق مرسيدس F1 آخر ، نيكو روزبرج، مدرج في القائمة أيضًا. 

كتجديد للمعلومات، تم عرض Project One كمفهوم في سبتمبر 2017 ولكن لم يبدأ الإنتاج حتى أغسطس 2022، حيث أدت عقبات التطوير الرئيسية إلى تراجع إطلاق السيارة الخارقة ، لكن AMG وجدت في النهاية حلاً لجعل محرك V6 سعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني في وضع الخمول عند 1200 دورة في الدقيقة بدلاً من 5000 دورة في الدقيقة كما هو الحال مع سيارة F1، وذلك تلبية للوائح الانبعاثات الصارمة.

يعتبر المحرك المعقد سداسي الأسطوانات هشا بمعنى أنه يجب إعادة بنائه مرة واحدة كل 50000 كيلومتر (31.068 ميل) ، ولن تصل العديد من سيارات AMG إلى هذه الأميال على أي حال، إنه نوع السيارة التي ستقضي الجزء الأفضل من حياتها محبوسة في مرآب يتم التحكم فيه بالمناخ ، حيث ينتظر الملاك بصبر ارتفاع قيمة السيارة. نظرًا للندرة وحقيقة أن مرسيدس قالت إنها لن تفعل سيارة طريق بمحرك F1 مرة أخرى ، فمن المحتمل أن يحدث ذلك.

لم يتم بناء AMG One في أي من المصانع حيث تقوم مرسيدس بتجميع سياراتها العادية، ويتم تجميع السيارة الخارقة ذات الدفع الرباعي المزودة بأربعة محركات كهربائية يدويًا في منشأة AMG في كوفنتري بالمملكة المتحدة باستخدام مجموعة نقل الحركة الهجينة التي صنعها قسم المحركات عالية الأداء من مرسيدس AMG في بريكسوورث، وكان من الضروري وجود منشأة إنتاج مخصصة، لتساعد شركة مرسيدس في بناء خليفة CLK GTR غير المباشر.

مع قدرة إنتاجية مجمعة تبلغ 1049 حصانًا، وخط أحمر 11000 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي أوتوماتيكي بسبع سرعات، فإن هذا ليس AMG عاديًا، حيث تتسارع إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) خلال 2.9 ثانية، إلى 124 ميلاً في الساعة (200 كم / ساعة) في 7 ثوانٍ، وإلى 186 ميلاً في الساعة (300 كم / ساعة) في 15.6 ثانية قبل أن تصل إلى 219 ميلاً في الساعة (352 كم) / ح). 

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