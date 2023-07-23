مقارنة بين بيجو 3008 و هيونداي توسان الـ SUV |تفاصيل

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من السيارات العائلية فئة الـ SUV ، حيث يبحث قطاع كبير من المواطنين عن تلك السيارات لما يتوافر بها من مساحات واسعة تكفي لحمل جميع أفراد الأسرة، بالإضافة الي أن السيارات الـ SUV مزودة بالعديد من التكنولوجيات الحديثة التي تساعد سائقها علي معرفة كافة تفاصيل الطريق من خلال عرضها إمامة علي شاشة السائق .



- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين بيجو 3008 الفرنسي و هيونداي توسان الكوري فئة الـ SUV :



1- بيجو 3008 العائلية

بيجو 3008 العائلية فئة الـ SUV موديل 2023

تستخدم سيارة بيجو 3008 العائلية ناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتحتاج من الوقود الي 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان .

سيارة بيجو 3008 العائلية فئة الـ SUV موديل 2023



تتوافر سيارة بيجو 3008 العائلية فئة الـ SUV موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ فئات الأولي سعرها مليون و 414 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 534 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 689 ألف جنيه، الفئة الخامسة سعرها مليون و 699 ألف جنيه .



2- هيونداي توسان الـ SUV

هيونداي توسان الـ SUV في سوق السيارات المصري لعام 2023

تخرج سيارة توسان الـ SUV موديل 2023 عزم دوران يصل الي 192 نيوتن/متر، وقوة 170 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتستخدم توسان محرك سعته تصل الي 2000 سي سي، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 170 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستهلك 13.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيارة هيونداي توسان الـ SUV في سوق السيارات المصري لعام 2023



تبدأ أسعار سيارة هيونداي توسان الـ SUV في سوق السيارات المصري لعام 2023 من مليون 650 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 900 ألف جنيه .