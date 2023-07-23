عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين بيجو 3008 و هيونداي توسان الـ SUV |تفاصيل

مقارنة بين بيجو
مقارنة بين بيجو 3008 و هيونداي توسان الـ SUV موديل 2023

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من السيارات العائلية فئة الـ SUV ، حيث يبحث قطاع كبير من المواطنين عن تلك السيارات لما يتوافر بها من مساحات واسعة تكفي لحمل جميع أفراد الأسرة، بالإضافة الي أن السيارات الـ SUV مزودة بالعديد من التكنولوجيات الحديثة التي تساعد سائقها علي معرفة كافة تفاصيل الطريق من خلال عرضها إمامة علي شاشة السائق .

أسعار بيجو 508 الجديدة في السوق المصري| صور

شاهد| هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت الجديدة


- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين بيجو 3008 الفرنسي و هيونداي توسان الكوري فئة الـ SUV :


1- بيجو 3008 العائلية

بيجو 3008 العائلية فئة الـ SUV موديل 2023

تستخدم سيارة بيجو 3008 العائلية ناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتحتاج من الوقود الي 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان .

سيارة بيجو 3008 العائلية فئة الـ SUV موديل 2023


تتوافر سيارة بيجو 3008 العائلية فئة الـ SUV موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ فئات الأولي سعرها مليون و 414 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 534 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 689 ألف جنيه، الفئة الخامسة سعرها مليون و 699 ألف جنيه .


2- هيونداي توسان الـ SUV

هيونداي توسان الـ SUV في سوق السيارات المصري لعام 2023 

تخرج سيارة توسان الـ SUV موديل 2023 عزم دوران يصل الي 192 نيوتن/متر، وقوة 170 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتستخدم توسان محرك سعته تصل الي 2000 سي سي، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 170 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستهلك 13.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيارة هيونداي توسان الـ SUV في سوق السيارات المصري لعام 2023 


تبدأ أسعار سيارة هيونداي توسان الـ SUV في سوق السيارات المصري لعام 2023 من مليون 650 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 900 ألف جنيه .

بيجو 3008 العائلية هيونداي توسان الـ SUV سعر بيجو 3008 2023 في مصر أسعار بيجو 3008 بالسوق المصري 2023 سعر هيونداي توسان 2023 بالسوق المصري أسعار هيونداي توسان 2023 بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء لن تنقطع عن مراسي والساحل الشمالي والعلمين الجديدة لهذا السبب

تأجيل صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. أعرف الموعد الجديد

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

اللاعيبة زهقت.. شوبير يكشف كواليس من داخل معسكر الأهلي

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

هجمة حرارية جديدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الـ48 ساعة القادمة

أعلى حرارة في التاريخ.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس وتعلن موعد انكسار الموجة

الفراخ نزلت 30 جنيها مرة واحدة.. انهيار أسعار الدواجن الآن والبيض يتراجع

موضوعات متعلقة

بسعر مميز.. أرخص هيونداي فيرنا في سوق المستعمل

سيارات أوتوماتيك للبيع بأسعار مغرية.. صور

سيارات ضد الضوضاء موديلات 2023| صور

تشبه الدبابة.. سعر سيارة تانك 500 الصينية الفاخرة بالإمارات| صور

ارشادات مفيدة لصيانة السيارة خلال الطقس الحار

طرمبة البنزين تنهي عمر المحرك.. علامات تدل على تلفها| تفاصيل

مواصفات وسعر سيارة توج التي أهداها أردوغان لأمراء الخليج

شاهد| أودي A7 Sportback بتحديثات بريور ديزاين

ترشيحاتنا

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن الصفقات الصيفية

ألقاه الرئيس السادات.. تعرف على نص البيان الأول لثورة 23 يوليو

قرار عاجل بشأن محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

استعدادا لباريس.. المنتخب الأولمبي يتلقي عرضا لمواجهة البرازيل وباراجواي وديا

السيسي: الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة للأجيال القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسباب تجعلك تمارس العلاقة الزوجية صباحا

مين يقدر ياكلها.. سر إنتاج الجبنة الشيدر السوداء من الفحم

رغم أزمته الشهيرة.. أحمد سعد يشعل حماس الجمهور بحفله فى تونس

أضرار التكييف على الجسم والعظام وتأثيره على الأطفال

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ