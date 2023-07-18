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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2023 في مصر .. صور

بيجو 3008 موديل
بيجو 3008 موديل 2023

شهدت السيارة بيجو 3008 موديل 2023، زيادة سعرية جديدة خلال شهر يوليو الجاري، حيث ارتفعت أسعارها بقيمة تتراوح بين 15 ألفا و 25 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية.

أسعار شهر يوليو لجميع سيارات بيجو 2023 في مصر .. صور

السعر الجديد لـ بيجو 5008 موديل 2023 في مصر.. صور

 بيجو 3008 موديل 2023 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 3008 موديل 2023 بالسوق المصري 

 بيجو 3008 موديل 2023 

المواصفات الفنية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023

 

يمكن للسيارة بيجو 3008 موديل 2023 الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 8.9 ثانية، حيث تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات"دفع أمامي".

 بيجو 3008 موديل 2023 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 3008 موديل 2023 في السوق المصري بعد زيادات شهر يوليو 

 

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون و990 ألفا و414 جنيه بدلاً من مليون و399 ألفا و990 جنيها.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون و 534 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و509 آلاف و990 جنيها.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون و 689 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و664 ألفا و990 جنيها.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون 699 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و674 ألفا و990 جنيها.

 بيجو 3008 موديل 2023 
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