أسعار شهر يوليو لجميع سيارات بيجو 2023 في مصر .. صور

شهدت قائمة سيارات بيجو المطروحة بالسوق المصري، زيادات سعرية جديدة خلال الايام القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعار السيارة بيجو 301 بقيمة بلغت 5000 جنيه، وزيادة تتراوح بين 35 ألف و 45 ألف جنيه للنسخة بيجو 508.

وارتفعت اسعار السيارة بيجو 5008 بنسبة تتراوح بين 40 ألف و 60 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV ايضا بيجو 3008، والتي شتهدت زيادة تراوحت بين 15 ألف و 25 ألف جنيه، إلى جانب السيارة بيجو 2008 موديل 2023 والتي ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 15 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة لجميع سيارات شركة بيجو المقدمة في السوق المصري بعد زيادات يوليو 2023

اسعار سيارات بيجو في مصر

1 - بيجو 301 موديل 2023

الفئة الأولى أوتوماتيك بيجو 301 موديل 2023 بسعر 669.990 ألف بدلاً من 664.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيجو 301 موديل 2023 بسعر 699.990 ألف جنيه بدلاً من 694.990 ألف جنيه.

اسعار سيارات بيجو في مصر

2 – بيجو 508 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 508 موديل 2023 بسعر مليون و259 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 508 موديل 2023 بسعر مليون و 529 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و494 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 508 موديل 2023 بسعر مليون و 649 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و604 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 508 موديل 2023 بسعر مليون و 659 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و614 ألف و990 جنيه.

اسعار بيجو 508 موديل 2023 GT MAX

الفئة الاولى مليون و 809 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و764 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية مليون و 819 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و774 ألف و990 جنيه

اسعار سيارات بيجو في مصر

3 – بيجو 5008 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون و564 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و524 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون و694 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و634 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون و859 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و799 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون و869 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و809 ألف و990 جنيه.

اسعار سيارات بيجو في مصر

4 – بيجو 3008 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون و 414 و990 ألف جنيه بدلاً من مليون و399 و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون و 534 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و509 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون و 689 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و664 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون 699 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و674 ألف و990 جنيه.

اسعار سيارات بيجو في مصر

5 – بيجو 2008 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2023 بسعر مليون و69 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و54 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2023 بسعر مليون و149 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و134 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر مليون و219 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و204 ألف و990 جنيه.