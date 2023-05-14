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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات بيجو 3008 موديل 2023 في السعودية .. صور

بيجو 3008 موديل 2023
بيجو 3008 موديل 2023

تقدم شركة بيجو عملاق تصنيع السيارات الفرنسية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة داخل السوق السعودي، سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، والبيك أب، بالاضافة إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، ومنها السيارة 3008 موديل 2023.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق مواصفات واسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2023 في السوق السعودي.

بيجو 3008 موديل 2023 

تأتي السيارة بيجو 3008 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي، وسرعة قصوى تصل لـ 205 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9 ثواني.

بيجو 3008 موديل 2023 

وتقدم السيارة بيجو 3008 موديل 2023 بمحرك اخر يضخ قوة اجمالية قدرها 181 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 222 كم/ساعة، ومدة زمنية تستغرق 8 ثواني للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.

بيجو 3008 موديل 2023 

الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023

 

  • الطول 4.447 متر.
  • العرض 1.841 متر.
  • الارتفاع 1.624 متر.
  • قاعدة العجلات 2.675 متر.
  • سعة التخزين الخلفية 520 لتر.
بيجو 3008 موديل 2023 

أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2023 في السعودية 

 

الفئة الاولى بيجو 3008 موديل 2023 بسعر 121.900 ريال.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بسعر 143.750 ريال.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر 157.550 ريال.

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