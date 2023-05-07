عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمظهر شبابي .. سعر بيجو 508 موديل 2023 |صور

بيجو 508 موديل 2023
بيجو 508 موديل 2023

شهدت السيارة بيجو 508 موديل 2023 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات الاطلالة الشبابية والرياضية، وقدرت نسبة الزيادة بين 90 ألف و 110 ألف جنيه.

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2023 .. صور

أسعار بيجو 3008 موديل 2023 الجديدة بالسوق المصري .. صور

بهذا السعر في مصر .. اشتري أرخص سيارات بيجو موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 508 موديل 2023 عن جميع فئاتها بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها.

 بيجو 508 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 508 موديل 2023 

 

زودت السيارة بيجو 508 موديل 2023 بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي 4 سلندر، يضخ 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي سداسي السرعات، وبهذه القدرات يمكنها ان تستغرق مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية من 0 لـ 100 كم.

 بيجو 508 موديل 2023

احدث اسعار السيارة بيجو 508 موديل 2023 بالسوق المصري 

 

الفئة الاولى بسعر مليون 259 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و169 ألف و990 جنيه ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون 384 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و284 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون 484 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و384 ألف و990 جنيه

الفئة الرابعة بسعر مليون 494 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و394 ألف و990 جنيه.

 بيجو 508 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 508 GT MAX 2023 

 

تعتمد السيارة بيجو 508 GT MAX 2023 على محرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 215 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، مع امكانية الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 7.5 ثانية، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء مكونة من 8 سرعات.

 بيجو 508 موديل 2023

اسعار بيجو 508 GT MAX 2023

 

الفئة الاولى بسعر مليون 644 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و534 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون 654 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و544 ألف و990 جنيه.

 بيجو 508 موديل 2023
بيجو تفجير جدة بيجو 508 سيارة بيجو 508 الأسعار الرسمية احدث الاسعار الرسمية موديل 2023 بيجو 508 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

الفراخ تتراجع والبيض ينخفض 15 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

قبل امتحانات الترم الثاني..سورة تقضي على النسيان وتفتح خلايا مخك رددها وسترى العجب

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

ترشيحاتنا

تدنٍ في الرؤية.. تحذير عاجل من السعودية لسكان هذه المناطق

الأولى إفريقيا.. مصر تتقدم إلى المركز 24 عالميا بمؤشرات النشر العلمي

تحركات أمريكية ومطالب مصرية عاجلة.. هل تنجح جهود وقف التصعيد في فلسطين

كهربا: أنا زعلان من اللي بيحصل.. مليش ذنب وبيتحط اسمي في كل حاجة

إضاءة معالم بريطانيا بألوان علمها احتفالًا بتتويج تشارلز| صور

لاعب الأهلي ينتظر خوض مباراة اعتزاله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط رياح وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أطعمة تمتص آلام التهاب المفاصل وتنتهي المشكلة المؤلمة للمسنين

موقف محرج لـ كيتي بيري قبل ساعات من غنائها أمام تشارلز.. صور

خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ