بمظهر شبابي .. سعر بيجو 508 موديل 2023 |صور

شهدت السيارة بيجو 508 موديل 2023 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات الاطلالة الشبابية والرياضية، وقدرت نسبة الزيادة بين 90 ألف و 110 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 508 موديل 2023 عن جميع فئاتها بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها.

بيجو 508 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 508 موديل 2023

زودت السيارة بيجو 508 موديل 2023 بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي 4 سلندر، يضخ 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي سداسي السرعات، وبهذه القدرات يمكنها ان تستغرق مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية من 0 لـ 100 كم.

بيجو 508 موديل 2023

احدث اسعار السيارة بيجو 508 موديل 2023 بالسوق المصري

الفئة الاولى بسعر مليون 259 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و169 ألف و990 جنيه ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون 384 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و284 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون 484 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و384 ألف و990 جنيه

الفئة الرابعة بسعر مليون 494 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و394 ألف و990 جنيه.

بيجو 508 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 508 GT MAX 2023

تعتمد السيارة بيجو 508 GT MAX 2023 على محرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 215 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، مع امكانية الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 7.5 ثانية، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء مكونة من 8 سرعات.

بيجو 508 موديل 2023

اسعار بيجو 508 GT MAX 2023

الفئة الاولى بسعر مليون 644 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و534 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون 654 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و544 ألف و990 جنيه.