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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري زيرو .. أرخص سيارة تقدمها بيجو في مصر

بيجو 301 موديل 2023 
بيجو 301 موديل 2023 

تتصدر السيارة بيجو 301 قائمة السيارات الأرخص سعرًا ضمن قائمة إصدارات الشركة الفرنسية، وتعد تلك النسخة واحدة من أشهر طرازات شركة بيجو داخل السوق المصري، حيث تقدم بإطلالة خارجية من عائلة السيدان، بالاضافة إلى طرحها عبر فئتين من التجهيزات موديلات 2023.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" نظرة شاملة عن سعر ومواصفات أرخص سيارات بيجو “301” موديل 2023.

بيجو 301 موديل 2023 

التجهيزات الفنية للسيارة بيجو 301 موديل 2023 

 

  • محرك 1600 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة 115 حصانا.
  • عزم دوران 150 نيوتن/متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيكي.
  • 6 نقلات.
  • دفع أمامي.
بيجو 301 موديل 2023 

أداء السيارة بيجو 301 موديل 2023 

 

  • تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية.
  • سرعة قصوى تصل لـ 188 كيلومترا في الساعة.
  • استهلاك وقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
بيجو 301 موديل 2023 

أبعاد السيارة بيجو 301 موديل 2023 

 

  • طول اجمالي 4442 مم.
  • عرض اجمالي 1748 مم.
  • ارتفاع اجمالي 1466 مم.
  • ارتفاع عن الارض 165 مم.
  • قاعدة عجلات 2652 مم.
  • سعة حقيبة التخزين 506 لترات.
  • سعة خزان الوقود 50 لترا.
بيجو 301 موديل 2023 

تجهيزات السيارة بيجو 301 موديل 2023 

 

  • جنوط 16 بوصة.
  • شاشة 7 بوصة.
  • مثبت سرعة.
  • مرايا جانبية كهربائية.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • سنتر لوك.
  • حساسات ركن.
بيجو 301 موديل 2023 
  • بلوتوث.
  • زجاج كهربائي.
  • مكيف هواء.
  • مكابح ABS مانعة للانغلاق.
  • توزيع الكتروني للمكابح EBD.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • عجلة قيادة باور ستيرنج قابلة للامالة.

 

سعر أرخص سيارة من بيجو في مصر 

 

الفئة الاولى بيجو 301 موديل 2023 بسعر 494.900 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2023 بسعر 524.990 جنيه.

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