عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو تكشف عن تحديث جديد لـ 508 | صور

بيجو 508 موديل 2023
بيجو 508 موديل 2023

تعتبر سيارة بيجو 508 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في قطاع سيارات السيدان متوسطة الحجم، وقامت بيجو بإصدار تحديث جديد شامل للسيارة يجلب تغييرات عصرية من الداخل والخارج، لتحافظ على شعبيتها عالمياً.

بسعر سيارة صيني جديدة.. اشتري مرسيدس A200 | تفاصيل

بداية من 7500 دينار .. 5 سيارات سيدان في الكويت | صور

بيجو 508 موديل 2023

 تنتقل سيارة السيدان بيجو 508 الحجم إلى شارة الأسد المعدلة وشبكة الشركة، المحاطة بمصابيح أمامية أكثر نحافة، وتتميز بتقنية Matrix LED ، وتأتي المصابيح بتصميم أكثر أناقة ثلاثي المخالب، يضم أضواء التشغيل النهاري في قطعة واحدة.

بيجو 508 موديل 2023

عند الانتقال إلى الخلف، تتميز المصابيح الخلفية بتقنية LED بالكامل بلمسة جديدة على نفس الشكل ثلاثي المخالب، وسيتمكن العملاء من الاختيار من بين ثلاثة ألوان جديدة (Okenite White و Titanium Gray و Eclipse Blue) وثلاثة مستويات (Allure و GT و Peugeot Sport Engineered)  والعديد من تصميمات العجلات المصنوعة من السبائك بأحجام من 17 إلى 20 بوصة، وبالنسبة لمجموعة PSE التي تتصدر النطاق ، تقوم العلامة التجارية الفرنسية بتثبيت إطارات  Michelin Pilot Sport 4S .

بيجو 508 موديل 2023

تشترك سيارة بيجو 508 موديل 2023 نسخة السيدان و SW في نظام معلومات ترفيهي محدث يضم شاشة مقاس 10 بوصات ومحدد تروس معاد تصميمه لناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات القياسي، واعتمادًا على المحرك ، هناك عدد قليل من أوضاع القيادة (كهربائي ، اقتصادي ، هجين ، عادي ، رياضي ، دفع رباعي) وإعدادات التعليق (عادي ، رياضي ، مريح)، خلف عجلة القيادة الصغيرة توجد مجموعة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12 بوصة.

بيجو 508 موديل 2023

تأتي سيارة بيجو 508 موديل 2023  مجهزة بشكل جيد مع كل شيء من الزجاج الأمامي المدفأ وصندوق السيارة الكهربائي / الباب الخلفي إلى نظام الرؤية الليلية والتحكم التكيفي في التطواف مع وظيفة التوقف والانطلاق، كما توفر بيجو 508 كاميرات عالية الدقة لمواقف السيارات، جنبًا إلى جنب مع التعرف على لافتات الطريق والتحذير من مغادرة المسار النشط مع تصحيح المسار، هناك أيضًا نظام صوت بؤري رائع مكون من 10 مكبرات صوت يتميز بمضخم صوت.

بيجو 508 موديل 2023

بالنسبة للمحركات، تبدأ تشكيلة سيارة بيجو 508 موديل 2023 بوحدة بنزين ثلاثية الأسطوانات سعة 1.2 لتر بشاحن توربيني بقوة 130 حصانًا، بالنسبة لأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ، تزود بيجو 508 أيضًا بأربع أسطوانات أكبر، 1.6 لتر ينتج 218 حصانًا، ويمكن للعملاء اختيار محرك توربو ديزل رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 130 حصان.

 

يتم تقديم زوج من المحركات الهجينة في شكل دفع ثنائي من خلال الجمع بين محرك بنزين بقوة 150 حصانًا أو 180 حصانًا مع محرك كهربائي بقوة 81 كيلو وات للحصول على قوة مشتركة تبلغ 180 حصانًا و 225 حصانًا ، على التوالي. 

 

سيأتي إصدار PSE من بيجو 508 موديل 2023 بمحرك بنزين بقوة 200 حصان ومحرك كهربائي 81 كيلو واط متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ومحرك 83 كيلو واط في الخلف، مجتمعة تنتج 360 حصان يتم تسليمها إلى كلا المحورين.

 

تستخدم النماذج الثلاثية من طرازات PHEV حزمة بطارية بقوة 12.4 كيلو وات في الساعة ، يمكن الاستفادة منها من شاحن قياسي بقدرة 3.7 كيلو وات أو شاحن اختياري بقوة 7.4 كيلو وات ، والذي يأتي بشكل قياسي في محرك PSE الرئيسي.

 

ستعرض بيجو 508 المحدثة للبيع هذا الصيف.

بيجو 508 السيدان بيجو 508 موديل 2023 بيجو تفجير جدة كهربائى دفع رباعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

الصحة : ارتداء الكمامة يحمي من الاصابة بفيروس كورونا

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

سبحان الله .. أول تعليق من شوبير على فوز الهلال السوداني

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

5 علامات للتفرقة بين كيس الدجاج البرازيلي الأصلي من المغشوش

حبس 6 سنوات.. أول تعليق من الفتاة الفرنسية بعد سجن سعد لمجرد

أعراض تدل على إصابتك بفيروس الالتهاب الكبدي (ب)

موضوعات متعلقة

جينيسيس تستدعي 65 ألف سيارة بسبب مشاكل أحزمة الأمان

بداية من 7500 دينار .. 5 سيارات سيدان في الكويت | صور

لو الزيرو غالي عليك..5 سيارات مستعملة تحت سعر 150 ألف جنيه| صور

خلي بالك.. 10نصائح هامة للقيادة أثناء الزلازل

للمشاوير الطويلة وبسعر مناسب.. اشتري دايو نوبيرا مستعملة.. صور

زيادة قياسية.. الفرق بين سعر هيونداي توسان فبراير 2022 و2023

فيراري ولامبورجيني.. تعرف على أسطول سيارات نجم المصارعة ذا روك| صور

لو شغلك بعيد.. اشتري نيسان صني بـ 90 ألف جنيه.. صور

ترشيحاتنا

التعاون البرلماني وحقوق الإنسان.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية ووفد البرلمان الأوروبي| صور

المستشار الألماني: نسعي لتعزيز علاقاتنا مع الهند لتوسيع مجالات التعاون المشترك

ذكرى الحرم الإبراهيمي.. مرصد الأزهر: الجرائم الصهيونية تريد طمس التراث الفلسطيني

شقيق زوجة مدير الفرع زعيم العصابة.. ضبط المتهمين بالسطو على مكتب بريد بدمياط

رفض طعن المتهم بتلقي رشوة من شركة سيارات عالمية على سجنه 3 سنوات

ابنة نانسى عجرم تقتحم المسرح على والدتها .. شاهد ماذا حدث ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الكاتشب الحار في البيت

6 أماكن غير متوقعة للاحتماء عند وقوع الزلازل

فصلت من العمل بسبب إجازة مرضية| تفاصيل صادمة

منها الأسماك.. أطعمة تعزز عمل الدماغ| موجودة في كل بيت

فيديو

انهيار سوزان نجم الدين وزوجة شادى زيدان لحظة تشييع جثمانه.. فيديو

عضها وضربها بتوحش.. حكم بسجن سعد لمجرد في قضية الفتاة الفرنسية |فيديو جراف

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد توضح حالة الجو خلال الأسبوع ..فيديو

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ