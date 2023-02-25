بيجو تكشف عن تحديث جديد لـ 508 | صور

تعتبر سيارة بيجو 508 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في قطاع سيارات السيدان متوسطة الحجم، وقامت بيجو بإصدار تحديث جديد شامل للسيارة يجلب تغييرات عصرية من الداخل والخارج، لتحافظ على شعبيتها عالمياً.

بيجو 508 موديل 2023

تنتقل سيارة السيدان بيجو 508 الحجم إلى شارة الأسد المعدلة وشبكة الشركة، المحاطة بمصابيح أمامية أكثر نحافة، وتتميز بتقنية Matrix LED ، وتأتي المصابيح بتصميم أكثر أناقة ثلاثي المخالب، يضم أضواء التشغيل النهاري في قطعة واحدة.

بيجو 508 موديل 2023

عند الانتقال إلى الخلف، تتميز المصابيح الخلفية بتقنية LED بالكامل بلمسة جديدة على نفس الشكل ثلاثي المخالب، وسيتمكن العملاء من الاختيار من بين ثلاثة ألوان جديدة (Okenite White و Titanium Gray و Eclipse Blue) وثلاثة مستويات (Allure و GT و Peugeot Sport Engineered) والعديد من تصميمات العجلات المصنوعة من السبائك بأحجام من 17 إلى 20 بوصة، وبالنسبة لمجموعة PSE التي تتصدر النطاق ، تقوم العلامة التجارية الفرنسية بتثبيت إطارات Michelin Pilot Sport 4S .

بيجو 508 موديل 2023

تشترك سيارة بيجو 508 موديل 2023 نسخة السيدان و SW في نظام معلومات ترفيهي محدث يضم شاشة مقاس 10 بوصات ومحدد تروس معاد تصميمه لناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات القياسي، واعتمادًا على المحرك ، هناك عدد قليل من أوضاع القيادة (كهربائي ، اقتصادي ، هجين ، عادي ، رياضي ، دفع رباعي) وإعدادات التعليق (عادي ، رياضي ، مريح)، خلف عجلة القيادة الصغيرة توجد مجموعة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12 بوصة.

بيجو 508 موديل 2023

تأتي سيارة بيجو 508 موديل 2023 مجهزة بشكل جيد مع كل شيء من الزجاج الأمامي المدفأ وصندوق السيارة الكهربائي / الباب الخلفي إلى نظام الرؤية الليلية والتحكم التكيفي في التطواف مع وظيفة التوقف والانطلاق، كما توفر بيجو 508 كاميرات عالية الدقة لمواقف السيارات، جنبًا إلى جنب مع التعرف على لافتات الطريق والتحذير من مغادرة المسار النشط مع تصحيح المسار، هناك أيضًا نظام صوت بؤري رائع مكون من 10 مكبرات صوت يتميز بمضخم صوت.

بيجو 508 موديل 2023

بالنسبة للمحركات، تبدأ تشكيلة سيارة بيجو 508 موديل 2023 بوحدة بنزين ثلاثية الأسطوانات سعة 1.2 لتر بشاحن توربيني بقوة 130 حصانًا، بالنسبة لأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ، تزود بيجو 508 أيضًا بأربع أسطوانات أكبر، 1.6 لتر ينتج 218 حصانًا، ويمكن للعملاء اختيار محرك توربو ديزل رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 130 حصان.

يتم تقديم زوج من المحركات الهجينة في شكل دفع ثنائي من خلال الجمع بين محرك بنزين بقوة 150 حصانًا أو 180 حصانًا مع محرك كهربائي بقوة 81 كيلو وات للحصول على قوة مشتركة تبلغ 180 حصانًا و 225 حصانًا ، على التوالي.

سيأتي إصدار PSE من بيجو 508 موديل 2023 بمحرك بنزين بقوة 200 حصان ومحرك كهربائي 81 كيلو واط متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ومحرك 83 كيلو واط في الخلف، مجتمعة تنتج 360 حصان يتم تسليمها إلى كلا المحورين.

تستخدم النماذج الثلاثية من طرازات PHEV حزمة بطارية بقوة 12.4 كيلو وات في الساعة ، يمكن الاستفادة منها من شاحن قياسي بقدرة 3.7 كيلو وات أو شاحن اختياري بقوة 7.4 كيلو وات ، والذي يأتي بشكل قياسي في محرك PSE الرئيسي.

ستعرض بيجو 508 المحدثة للبيع هذا الصيف.