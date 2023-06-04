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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2023 في مصر .. صور

بيجو 5008 موديل 2023
بيجو 5008 موديل 2023

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 من جديد داخل السوق المحلي، حيث شهدت تلك النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، زيادة سعرية تراوحت بين 110 ألف و 120 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار بيجو 5008 موديل 2023 في مصر بعد زيادات شهر يونيو.

بيجو 5008 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023 

 

  • تتسارع السيارة بيجو 5008 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.
  • تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو.
  • ينتج محرك السيارة قوة اجمالية قدرها 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران.
بيجو 5008 موديل 2023
  • تعتمد السيارة بيجو 5008 موديل 2023 على ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي".
  • تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 206 كم/ساعة.
  • تستهلك السيارة نسبة من الوقود تقدر بـ 6 لترات لكل 100 كم.
بيجو 5008 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 5008 موديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون و524 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و414 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون و634 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و524 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون و799 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و679 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون و809 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و689 ألف و990 جنيه.

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