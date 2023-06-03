رسميا .. بيجو 2008 موديل 2023 تصل للمليون

وصلت رسميًا السيارة بيجو 2008 موديل 2023 إلى فئة المليون جنيه، بعد أن شهدت زيادة سعرية جديدة مع بداية شهر يونيو، تراوحت بين 75 ألف و 85 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، لتبدأ اسعار السيارة الرسمية من 1.054.990 جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 2008 موديل 2023 في السوق المصري.

بيجو 2008 موديل 2023

تقدم السيارة بيجو 2008 موديل 2023 في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات، مع هيكل خارجي يتسم بالطابع الرياضي، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة، واضاءة LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية متعددة الاضلاع، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية.

بيجو 2008 موديل 2023

وتعمل جميع فئات السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر، والاعتماد على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء "جر أمامي" تتكون من 6 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.3 ثانية فقط.

بيجو 2008 موديل 2023

ابعاد السيارة بيجو 2008 موديل 2023

سعة تخزين خلفية 434 لتر.

خزان وقود سعة 44 لتر.

طول كلي 4300 مم.

عرض كلي 1815 مم.

ارتفاع كلي 1530 مم.

قاعدة عجلات 2605 مم.

بيجو 2008 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 2008 موديل 2023

الفئة الاولى بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1.054.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1.134.990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1.204.990 جنيه.