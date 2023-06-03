عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. بيجو 2008 موديل 2023 تصل للمليون

بيجو 2008 موديل 2023
بيجو 2008 موديل 2023

وصلت رسميًا السيارة بيجو 2008 موديل 2023 إلى فئة المليون جنيه، بعد أن شهدت زيادة سعرية جديدة مع بداية شهر يونيو، تراوحت بين 75 ألف و 85 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، لتبدأ اسعار السيارة الرسمية من 1.054.990 جنيه.

سعر ومواصفات بيجو 3008 موديل 2023 في السعودية .. صور

بمظهر شبابي .. سعر بيجو 508 موديل 2023 |صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 2008 موديل 2023 في السوق المصري.

بيجو 2008 موديل 2023

تقدم السيارة بيجو 2008 موديل 2023 في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات، مع هيكل خارجي يتسم بالطابع الرياضي، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة، واضاءة LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية متعددة الاضلاع، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية.

بيجو 2008 موديل 2023

وتعمل جميع فئات السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر، والاعتماد على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء "جر أمامي" تتكون من 6 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.3 ثانية فقط.

بيجو 2008 موديل 2023

ابعاد السيارة بيجو 2008 موديل 2023 

 

  • سعة تخزين خلفية 434 لتر.
  • خزان وقود سعة 44 لتر.
  • طول كلي 4300 مم.
  • عرض كلي 1815 مم.
  • ارتفاع كلي 1530 مم.
  • قاعدة عجلات 2605 مم.
بيجو 2008 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 2008 موديل 2023

 

الفئة الاولى بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1.054.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1.134.990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1.204.990 جنيه.

بيجو اخبار العراق تقنية الفيديو الاسعار الرسمية الجديدة سيارة بيجو 2008 موديل 2023 السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

موضوعات متعلقة

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها MG في مصر .. صور

السعر الجديد لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر .. صور

30 ألف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 3 موديل 2023 |صور

بعد طرح موديل 2024 .. سعر ومواصفات هيونداي اكسنت RB

سعر جديد لـ BMW X6 بالسوق المصري .. اعرف بكام

أرخص طرازات BMW من فئة X بالسوق المصري .. أسعار جديدة

بدل البنزين.. السعر الجديدة لـ ايولوس E70 برو الكهربائية في مصر

هيونداي تطرح موديلات 2024 من النترا HD .. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

مقابل 576 مليون جنيه.. بيع سيف إسلامي تاريخي في لندن

أعمال الحج مرتبة بحسب الأيام.. اعرفها بسهولة واختصار

كارثة ومفاجأة.. استدعاء المتورطين في انهيار لافتة أعلى كوبري أكتوبر

اشتهر بالإنشاد الديني .. قصور الثقافة تنعي الفنان ياسر فتحي

ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد 24 جلسة حضرها ألفا مشارك خلال أسبوعين

التواصل الدائم ضروري.. بيان شديد اللهجة من وزير الدفاع الأمريكي تجاه الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابل 576 مليون جنيه.. بيع سيف إسلامي تاريخي في لندن

بعد 33 عامًا.. رجل يعود من الموت وعائلته في صدمة

سببان وراء لفت الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواج ولي عهد الأردن

بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ