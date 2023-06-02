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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

40 ألف جنيه.. أسعار جديدة لـ بيجو 301 موديل 2023

بيجو 301 موديل 2023
بيجو 301 موديل 2023

شهدت قائمة سيارات شركة بيجو زيادة سعرية جديدة شملت جميع الطرازات المطروحة محليًا، منها النسخة 301 موديل 2023، والتي تعد هي الأرخص سعرًا بين اصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حتى بعد أن ارتفعت اسعارها بقيمة قدرها 40 ألف جنيه.

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يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 301 موديل 2023، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

بيجو 301 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2023

 

تحتوي السيارة بيجو 301 موديل 2023 على جنوط 16 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، نوافذ كهربائية التحكم، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، فتح الحقيبة من الداخل، والتي تتسع إلى 506 لتر، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

بيجو 301 موديل 2023

وتحتوي السيارة بيجو 301 موديل 2023 على تجهيزات تتضمن مثبت للسرعة، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، بالاضافة إلى حساسات حركة، وشاشة داخلية تعمل باللمس، إلى جانب احتواء السيارة على وسائد هوائية للحماية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

بيجو 301 موديل 2023

وتعتمد السيارة بيجو 301 موديل 2023 على ناقل حركة سداسي السرعات "دفع أمامي"، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر، ومدة زمنية تقدر بـ 12.1 ثانية للوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

بيجو 301 موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 301 موديل 2023 

 

الفئة الاولى بيجو 301 موديل 2023 بقيمة قدرها 664.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2023 بقيمة قدرها 694.990 جنيه.

بيجو 301 موديل 2023
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