الأسعار الرسمية لجميع سيارات "بيجو" في السوق المصري

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، مجموعة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، مثل فئة السيدان عبر نستخها 301 و 508، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر الرياضية مثل السيارة 2008، وفئة الـ SUV التي تتضمن كلا من النسخة 3008 و 5008 موديلات 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري القائمة الكاملة لاسعار سيارات شركة بيجو موديل 2023 المقدمة في السوق المصري.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات شركة بيجو موديل 2023

1 – بيجو 301 موديل 2023

الفئة الاولى بقيمة قدرها 624,990 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 654,990 جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات شركة بيجو موديل 2023

2 – بيجو 508 موديل 2023

الفئة الاولى ACTIVE PACK بيجو 508 موديل 2023 بسعر 1,259,990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE PACK بيجو 508 موديل 2023 بسعر 1,384,990 جنيه.

الفئة الثالثة GT LINE بيجو 508 موديل 2023 بسعر 1,484,990 جنيه.

الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2023 بسعر 1,494,990 جنيه.

الفئة الخامسة GT MAX بيجو 508 موديل 2023 بسعر 1,644,990 جنيه.

الفئة السادسة GT MAX RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2023 بسعر 1,654,990 جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات شركة بيجو موديل 2023

3 – بيجو 2008 موديل 2023

الفئة الاولى ACTIVE بيجو 2008 موديل 2023 بقيمة قدرها 979,990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE بيجو 2008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,054,990 جنيه.

الفئة الثالثة GT LINE بيجو 2008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,119,990 جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات شركة بيجو موديل 2023

4 – بيجو 3008 موديل 2023

الفئة الاولى ACTIVE PACK بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,289,990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE PACK بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,399,990 جنيه.

الفئة الثالثة GT بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,544,990 جنيه.

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,554,990 جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات شركة بيجو موديل 2023

5 – بيجو 5008 موديل 2023

الفئة الاولى ACTIVE PACK بيجو 5008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,414,990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE PACK بيجو 5008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,524,990 جنيه.

الفئة الثالثة GT بيجو 5008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,679,990 جنيه.

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بيجو 5008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,689,990 جنيه.