سعر بيجو 3008 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

تعتبر السيارة بيجو 3008 موديل 2023، واحدة من اشهر السيارات الرياضية المقدمة من قبل العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث يتم طرحها عبر 4 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و399.990 جنهي للفئة الاولى ACTIVE PACK.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023 في السوق المصري

بيجو 3008 موديل 2023

مواصفات بيجو 3008 موديل 2023

زمن التسارع : تصل السيارة بيجو 3008 موديل 2023 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 في مدة قدرها 8.9 ثانية.

المحرك : تعتمد السيارة على محرك "4 سلندر" سعة 1600 سي سي تيربو، يضخ 240 نيوتن/متر، وقوة إجمالية قدرها 165 حصانا.

بيجو 3008 موديل 2023

ناقل الحركة : تأتي السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

نوع الجر : أمامي.

استهلاك الوقود : يصل اسهلاك بيجو 3008 موديل 2023 من الوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

السرعة القصوى : تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 206 كيلومتر في الساعة.

بيجو 3008 موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الاولى أوتوماتيك ACTIVE PACK موديل 2023 بقيمة قدرها 1,399,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ALLURE PACK موديل 2023 بقيمة قدرها 1,509,990 جنيه.

بيجو 3008 موديل 2023

الفئة الثالثة أوتوماتيك GT موديل 2023 بقيمة قدرها 1,664,990 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك GT RED INTERIOR موديل 2023 بقيمة قدرها 1,674,990 جنيه.