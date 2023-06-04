120 ألف جنيه .. الأسعار الجديدة لسيارة بيجو 508 في مصر

ارتفعت القائمة السعرية لجميع طرازات شركة بيجو المقدمة محليًا، ومنها النسخة 508 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات المظهر الرياضي، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية تراوحت بين 110 و 120 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المتوافرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية السيارة بيجو 508 موديل 2023 في مصر، وقائمة بأحدث الاسعار الرسمية بعد زيادات شهر يونيو

بيجو 508 موديل 2023

تأتي السيارة بيجو 508 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكية، وقوة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة.

بيجو 508 موديل 2023

وتضم فئة GT-MAX محرك بقوة 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1600 سي سي تيربو، وسرعة قصوى تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.5 ثانية.

بيجو 508 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 508 موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى مليون و259 ألف و990 جنيه ألف جنيه "غير متاحة".

الفئة الثانية مليون و 494 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و384 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة مليون و و604 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و484 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة مليون و 614 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و494 ألف و990 جنيه.

بيجو 508 موديل 2023

أسعار بيجو 508 فئة GT MAX

الفئة الاولى بسعر مليون و 764 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و644 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و 774 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و654 ألف و990 جنيه.