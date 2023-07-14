أحدث أسعار بيجو 3008 الجديدة فى مصر| صور

كشفت الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية بيجو عن زيادة رسمية جديدة لأسعار الكروس أوفر بيجو 3008 موديل 2023، وتتوفر السيارة بالسوق المصري من خلال 4 فئات.

بيجو 3008 موديل 2023

مواصفات بيجو 3008 موديل 2023

زمن التسارع : تصل السيارة بيجو 3008 موديل 2023 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 في مدة قدرها 8.9 ثانية.

المحرك : تعتمد السيارة على محرك "4 سلندر" سعة 1600 سي سي تيربو، يضخ 240 نيوتن/متر، وقوة إجمالية قدرها 165 حصانا.

ناقل الحركة : تأتي السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

نوع الجر : أمامي.

استهلاك الوقود : يصل استهلاك بيجو 3008 موديل 2023 من الوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

السرعة القصوى : تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 206 كيلومتر في الساعة.

بيجو 3008 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023

قاعدة عجلات : 2675 مم.

الطول الكلي : 4447 مم.

العرض الكلي : 1841 مم.

الارتفاع الكلي : 1615 مم.

الارتفاع عن الأرض 187 مم.

مساحة التخزين 520 لتر.

بيجو 3008 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,414,990 جنيه

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,534,990 جنيه

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,689,990 جنيه

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,699,990 جنيه