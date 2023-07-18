عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت الجديدة

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت

ألتقط مصورو التجسس صورا لسيارة هيونداي توسان الفيس ليفت موديل 2024 ، وذلك عندما ظهرت السيارة بتمويهات كثيرة من اجل تجربتها علي الطرق السريعة والوعرة .

سيارة هيونداي توسان الفيس ليفت موديل 2024

أحدث أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر .. صور

أحدث أسعار هيونداي فيرنا في سوق المستعمل

تعمل شركة هيونداي الكورية علي إنتاج الكثير من موديلات السيارات الجديدة منها سيارة  هيونداي أيونيك 5 N والتي أنتجتها بمحركات مثيرة للإعجاب بفضل قوتها التي تمتلكها، بالإضافة الي ان سيارة هيونداي توسان الجديدة الفيس ليفت موديل 2024 ستعمل بنفس المحركات القديمة.

طراز هيونداي توسان الفيس ليفت موديل 2024


- محرك توسان الفيس ليفت موديل 2024

زودت سيارة هيونداي توسان الفيس ليفت موديل 2024  بمحركات عادية وهجينة، وتنتج قوة  261 حصان ، كما أن نسخ سيارات الدفع الرباعي من توسان موديل 2024 ستمتلك مواصفات أعلى من توسان التي تعمل بقوة الدفع الأمامي .

- تصميم هيونداي توسان الفيس ليفت

ستحتوي سيارة هيونداي توسان الفيس ليفت علي شبكة أمامية جديدة،  ووحدات إضاءة جديدة أيضا ، وصدادات أمامية وخلفية جديدة، ويكون رؤية تلك التعديلات من خلف التمويهات القليلة التي تخفي توسان 2024 خلفها ، بالإضافة الي أن التمويهات خفت الآن من علي سيارة توسان 2024 وذلك يعني أن موعد طرحها في الأسواق قد أقترب .

سيارة هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت 


تقدم سيارة هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة بنفس العجلات المتواجدة بسيارة هيونداي توسان القديمة، وتعمل الفيس ليفت الجديدة موديل 2024 علي  تقليل نسبة الانبعاثات الناتجة من منظومة القيادة، والعمل علي زيادة انخفاض استهلاكها للوقود.

توسان الفيس ليفت هيونداي توسان الفيس ليفت موديل 2024 توسان موديل 2024 مواصفات هيونداي توسان 2024 مميزات هيونداي توسان 2024 بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

4 صفقات جديدة.. أحمد شوبير يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي بفرمان كولر

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

موضوعات متعلقة

بـ 300 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان للبيع | صور

لن تتوقعهم.. سعر سيارات نجم مانشستر سيتي "هالاند"| صور

قريبا بالشارع الإماراتي.. سيارات ذاتية القيادة| تفاصيل

سيارات عائلية 2023 فارهة تبدأ من 500 ألف جنيه| صور

مواصفات هافال H6 الفيس ليفت الجديدة | صور

هدايا مجاناً عند شراء زيوت سيارات بمصر | تفاصيل

أسعار شيفروليه النقل 2024 الزيرو بمصر

أرخص تويوتا سيدان 2023 بالسوق المحلي| صور

ترشيحاتنا

سفير الأتحاد الأوروبي: نحن أكبر مانح للسلطة الفلسطينية ونريد إقامة دولة مستقلة ..فيديو

برازيلي وأسمر.. شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر.. تفاصيل

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد

عشرات المستوطنين الإسرائيلين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

نتيجة الثانوية العامة 2023|التعليم: الدرجات النهائية "كتير" ونسبة النجاح "عالية" والمؤشرات مطمئنة

وزيرتا التضامن والهجرة تناقشان قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوز فريقه.. مشجع إنجليزي ينزل أرض الملعب ويقوم بتصرف صادم| فيديو

طقوس شيطانية وماسونية ونقابة الموسيقيين تتدخل.. القصة الكاملة لإلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت

حياة خالية من الحروب.. مشروع تخرج طالبتين فنون تطبيقية لتوفير حلول لمشاكل اللاجئين

كيف تفرق بين الأحجار الكريمة الطبيعية والمصنعة ؟

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ