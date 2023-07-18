شاهد| هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت الجديدة

ألتقط مصورو التجسس صورا لسيارة هيونداي توسان الفيس ليفت موديل 2024 ، وذلك عندما ظهرت السيارة بتمويهات كثيرة من اجل تجربتها علي الطرق السريعة والوعرة .

سيارة هيونداي توسان الفيس ليفت موديل 2024

تعمل شركة هيونداي الكورية علي إنتاج الكثير من موديلات السيارات الجديدة منها سيارة هيونداي أيونيك 5 N والتي أنتجتها بمحركات مثيرة للإعجاب بفضل قوتها التي تمتلكها، بالإضافة الي ان سيارة هيونداي توسان الجديدة الفيس ليفت موديل 2024 ستعمل بنفس المحركات القديمة.

طراز هيونداي توسان الفيس ليفت موديل 2024



- محرك توسان الفيس ليفت موديل 2024

زودت سيارة هيونداي توسان الفيس ليفت موديل 2024 بمحركات عادية وهجينة، وتنتج قوة 261 حصان ، كما أن نسخ سيارات الدفع الرباعي من توسان موديل 2024 ستمتلك مواصفات أعلى من توسان التي تعمل بقوة الدفع الأمامي .

- تصميم هيونداي توسان الفيس ليفت

ستحتوي سيارة هيونداي توسان الفيس ليفت علي شبكة أمامية جديدة، ووحدات إضاءة جديدة أيضا ، وصدادات أمامية وخلفية جديدة، ويكون رؤية تلك التعديلات من خلف التمويهات القليلة التي تخفي توسان 2024 خلفها ، بالإضافة الي أن التمويهات خفت الآن من علي سيارة توسان 2024 وذلك يعني أن موعد طرحها في الأسواق قد أقترب .

سيارة هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت



تقدم سيارة هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة بنفس العجلات المتواجدة بسيارة هيونداي توسان القديمة، وتعمل الفيس ليفت الجديدة موديل 2024 علي تقليل نسبة الانبعاثات الناتجة من منظومة القيادة، والعمل علي زيادة انخفاض استهلاكها للوقود.