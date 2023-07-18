جينيسيس تقدم نسختها الفارهة  G90.. لمحي الفخامة الكورية

تعتبر شركة جينيسيس الكورية الجنوبية هي أحد الأذرع القوية لعملاقة تصنيع السيارات هيونداي، حيث تواصل من تألقها بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة G90، والتي تعد واحدة من افخم سيارات العلامة الكورية، لما تحتويه من قدرات عالية الأداء تتضمن التجهيزات الفنية والتقنية.

جينيسيس G90

القدرات الفنية للسيارة الكورية الفارهة جينيسيس G90

تأتي السيارة بمحرك 380 حصانا، وعزم اقصى للدوران 530 نيوتن/متر، بالاضافة إلى قوة اخرى تقدر بـ 415 حصانا، و 549 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0، خلال فترة زمنية اقل من 6 ثواني.

جينيسيس تقدم نسختها الفارهة G90

وتضم السيارة جينيسيس G90 الجديدة الكثير من وسائل الراحة ابرزها مقاعد مجهزة بخاصية التدليك، وابواب تعمل بشكل أوتوماتيكي، مع امكانية الدخول السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي من طراز مميز.

جينيسيس G90

وتحتوي السيارة جينيسيس G90 على شاشة ملونة تعمل باللمس، بالاضافة إلى تقنيات التحكم في المناخ، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادةمتعددة الوظائف، ومقصورة داخلية عصرية، إلى جانب الاعتماد على جنوط رياضية، ومقدمة متعددة الفتحات الهوائية تتخذ الشكل الاقرب للماسة، وحزمة ضوئية، وتصميم خارجي انيق من فئة السيدان، ومقابض مخفية تتيحلمسة عصرية وانيقة.