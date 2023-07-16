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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سعر لـ فيات تيبو موديل 2023 في مصر | صور

فيات تيبو موديل 2023
فيات تيبو موديل 2023

تعتبر السيارة فيات تيبو واحدة من أبرز الإصدارات المقدمة من العلامة التجارية الإيطالية بالسوق المصري، حيث تنطلق عبر 5 فئات من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان والهاتشباك أيضا، بينما تبدأ أسعار السيارة من 825 ألف جنيه، وهو ارخص سعر بين فئات تيبو 2023 في مصر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2023 بالسوق المصري، بالإضافة إلى استعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

فيات تيبو موديل 2023 

المواصفات الفنية للسيارة فيات تيبو موديل 2023 

 

تستخدم جميع فئات السيارة فيات تيبو موديل 2023 محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات بتقنية الدفع الأمامي، بينما يتمكن محرك السيارة من ضخ 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

فيات تيبو موديل 2023 

وتستهلك السيارة فيات تيبو موديل 2023 نسبة من الوقود قدرها 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س، خلال فترة زمنية تستغرق 11.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 192 كيلومتر في الساعة.

فيات تيبو موديل 2023 

الأسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2023 داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى سيدان أوتوماتيك ENTRY GRADE موديل 2023 بسعر 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية سيدان أوتوماتيك MIDE GRADE موديل 2023 بسعر 910 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة سيدان أوتوماتيك HIGHLINE موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه.

فيات تيبو موديل 2023 

الفئة الأولى هاتشباك أوتوماتيك ENTRY GRADE موديل 2023 بسعر 910 آلاف جنيه.

الفئة الثانية هاتشباك أوتوماتيك HIGHLINE موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.

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