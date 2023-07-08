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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمدى يصل إلى 600 كم.. فيات 600 تعود من جديد بقدرات كهربائية

فيات 600
فيات 600

تعود السيارة فيات 600 من جديد بعد فترة توقف دامت 13 عامًا، حيث كشف الصانع الإيطالي عن هذه النسخة، والتي تأتي بقدرات فنية وتقنية جديدة تختلف عن الطرازات السابقة، بالإضافة إلى اعتمادها على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية الحديثة.

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 فيات 600

مواصفات السيارة الإيطالية فيات 600 

 

ترتكز السيارة فيات 600 الجديدة على جنوط رياضية قياسها 18 بوصة، بينما تأتي بنسبة طول كلي بلغت 4.1 متر، مع مفهوم خماسي الأبواب، على عكس الطرازات السابقة، وتأتي بالسيارة بمقدمة عصرية تتناسب من المفهوم المقدم.

 فيات 600

وتضم السيارة فيات 600 مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 360 لتر، بينما تستمد قوتها من محرك كهربائي يضخ 154 حصانا، مع مدى للسير يقدر بـ 600 كم داخل المدينة، حيث تتمتع ببطارية سعة 54 كيلووات، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9 ثواني.

 فيات 600

وتحتوي السيارة فيات 600 على باقة من التجهيزات منها، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة قياسها 10.25 بوصة، مع لوحة عدادات قياسها 7 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، ومقصورة عصرية، ومثبت سرعة، مع باقة من تقنيات الحماية.

 فيات 600

سعر السيارة فيات 600 الجديدة 

تقدم السيارة فيات 600 الجديدة في إيطاليا بسعر يبدأ من 35,950 يورو، أي ما يعادل مليون و200 ألف جنيه.

 فيات 600
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