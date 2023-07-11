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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمظهر عصري.. أصغر سيارة كهربائية تقدمها فيات "TOPOLINO" |صور

فيات TOPOLINO
فيات TOPOLINO

استطاعت شركة فيات عملاقة تصنيع السيارات، أن تقدم الكثير من الطرازات القوية والمتنوعة، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية من عائلة الكروس اوفر، أو من فئة الهاتشباك، لكن يبدو أن فيات ارادت أن تخطف الأنظار بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة TOPOLINO التي تعد اصغر سيارة كهربائية تحمل شعار FIAT.

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بمظهر عصري .. اصغر سيارة كهربائية تقدمها فيات "TOPOLINO"

وتعتمد السيارة فيات TOPOLINO على تصميم خارجي صغير الحجم، حيث تقدم بمقعدين فقط، بالاضافة إلى عدم وجود أبواب، مما يمنحها اطلالة صيفية رائعة، حيث يراها الكثير سيارة شاطئية أو للتنزة، ولكن بمظهر عصري.

فيات TOPOLINO

وزودت السيارة فيات TOPOLINO بجنوط باللون الابيض مع تداخل فضي، وواجهة أمامية ذات مصابيح دائرية الشكل، بالاضافة إلى انقسام السيارة للونين، حيث ظهر الجزء الخاص بالسقف والقوائم باللون الأسود، والاستغناء عن الأبواب والاعتماد على احبال وهو مايجعل الأمر غريب بعض الشيء.

فيات TOPOLINO

وحصلت السيارة فيات TOPOLINO على بطارية كهربائية سعة 5.4 كيلووات في الساعة، مما يمنحها افضلية السير لمدى يصل إلى 75 كيلومتر، بينما تستمد قوتها من محرك كهربائي بقوة 9 كيلووات "12 حصانا".

فيات TOPOLINO

ويمكن للسيارة فيات TOPOLINO الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 45 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي السيارة من الخارج بنسبة طول كلي بلغت 2.53 متر، مع حامل خلفي للحقائب كما هو ظاهر بالصور التي تم تداولها.

فيات Topolino FIAT فيات TOPOLINO السيارة فيات TOPOLINO

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