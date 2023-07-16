سعر فيات X 500 موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

تعتبر السيارة فيات X 500 موديل 2023، واحدة من اشهر السيارات التي يقدمها الصانع الايطالي في مصر، وذلك عن فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث يتم طرحها محليًا من خلال 3 فئات، وهم CROSS و PANORAMA والفئة CABRIO.
وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة فيات X 500 موديل 2023 بالسوق المصري
زودت السيارة فيات X 500 موديل 2023 بوسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS، مع فرامل EBD، بالاضافة إلى إلى زجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، ومثبت سرعة، وحساسات للركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف.
وحصلت السيارة فيات X 500 موديل 2023 على جنوط رياضية، وهيكل خارجي من فئة الكروس اوفر، مع ابعاد خارجية بلغت 1796 مم للعرض، و 1608 مم للارتفاع، وطول كلي يقدر بـ 4269 مم، بينما تضم عدد من التجهيزات الداخلية ومنها شاشة ملونة، ونظام ترفيهي صوتي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء.
وتستخدم السيارة فيات X 500 موديل 2023 ناقل حركة من 6 سرعات "أوتوماتيك"، مع محرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي "تيربو"، بقوة 140 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 190 كم/س، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 10.3 ثانية.
تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة فيات X 500موديل 2023
الفئة الأولى CROSS فيات X 500موديل 2023 بسعر 1,200,000 جنيه
الفئة الثانية PANORAMA فيات X 500موديل 2023 بسعر 1,300,000 جنيه.
الفئة الثالثة CABRIO فيات X 500موديل 2023 بسعر 1,350,000 جنيه.