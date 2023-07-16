سعر فيات X 500 موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

تعتبر السيارة فيات X 500 موديل 2023، واحدة من اشهر السيارات التي يقدمها الصانع الايطالي في مصر، وذلك عن فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث يتم طرحها محليًا من خلال 3 فئات، وهم CROSS و PANORAMA والفئة CABRIO.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة فيات X 500 موديل 2023 بالسوق المصري

فيات X 500موديل 2023

زودت السيارة فيات X 500 موديل 2023 بوسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS، مع فرامل EBD، بالاضافة إلى إلى زجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، ومثبت سرعة، وحساسات للركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف.

فيات X 500موديل 2023

وحصلت السيارة فيات X 500 موديل 2023 على جنوط رياضية، وهيكل خارجي من فئة الكروس اوفر، مع ابعاد خارجية بلغت 1796 مم للعرض، و 1608 مم للارتفاع، وطول كلي يقدر بـ 4269 مم، بينما تضم عدد من التجهيزات الداخلية ومنها شاشة ملونة، ونظام ترفيهي صوتي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء.

فيات X 500موديل 2023

وتستخدم السيارة فيات X 500 موديل 2023 ناقل حركة من 6 سرعات "أوتوماتيك"، مع محرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي "تيربو"، بقوة 140 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 190 كم/س، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 10.3 ثانية.

فيات X 500موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة فيات X 500موديل 2023

الفئة الأولى CROSS فيات X 500موديل 2023 بسعر 1,200,000 جنيه

الفئة الثانية PANORAMA فيات X 500موديل 2023 بسعر 1,300,000 جنيه.

الفئة الثالثة CABRIO فيات X 500موديل 2023 بسعر 1,350,000 جنيه.