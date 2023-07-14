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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 641 حصان.. الظهور الأول لأقوى سيارات هيونداي الكهربائية

بقوة 641 حصان.. الظهور
بقوة 641 حصان.. الظهور الأول لأقوى سيارات هيونداي الكهربائية

أطلقت هيونداي أحدث إصدارتها الكهربائية Ioniq 5 N رسميًا ، لتكون العرض العالمي الأول لها في مهرجان Goodwood للسرعة هذا العام، وتعتبر إنه أول طراز كهربائي عالي الأداء من N، لكنه لن يكون الأخير. 

بقوة 641 حصان.. الظهور الأول لأقوى سيارات هيونداي الكهربائية

تقول هيونداي إن سيارة Ioniq 5 الساخنة هي "الخطوة الأولى" من N في استراتيجيتها للكهرباء ، مع المركبات الكهربائية المستقبلية التي يجب اتباعها من العلامة التجارية الفرعية.

 

يتميز Hyundai Ioniq 5 N بمحركين كهربائيين، الناتج الإجمالي للنموذج هو 600 حصان (448 كيلوواط) و 545 رطل قدم (740 نيوتن متر) من عزم الدوران ، والتي يمكن أن تتغير قليلاً قبل بدء الإنتاج، ويزداد ذلك إلى 641 حصانًا (478 كيلوواط) وعزم دوران 567 رطل قدم (770 نيوتن متر) مع تشغيل وظيفة N Grin Boost ، والتي تستمر لمدة 10 ثوانٍ.

 

بقوة 641 حصان.. الظهور الأول لأقوى سيارات هيونداي الكهربائية

يمكن لمجموعة نقل الحركة ذات الدفع الرباعي دفع Nإلى 62 ميلاً في الساعة في 3.5 ثانية ، وتنخفض إلى 3.4 مع N Grin Boost، وتبلغ سرعتها القصوى 161 ميلاً في الساعة (260 كم / ساعة).

 

تقدم هيونداي الطراز ببطارية ذات سعة عالية تبلغ 84.0 كيلو وات ساعة، وتتميز بتقنية 800 فولت للشحن فائق السرعة ، حيث تأخذ البطارية من 10 إلى 80 بالمائة في 18 دقيقة.

بقوة 641 حصان.. الظهور الأول لأقوى سيارات هيونداي الكهربائية

يمكن للسائقين تحسين أداء البطارية من خلال التكييف المسبق للبطارية Nمن Hyundai، ويتيح ذلك للسائق الاختيار بين وضع السحب أو المسار، يعمل Track oneعلى تحسين درجة حرارة البطارية لتحقيق أكبر عدد من اللفات. 

 

يوفر وضع السحب دفعة قصيرة من القوة الإجمالية ، وهي مجرد بعض البرامج التي تستخدمها هيونداي لتحسين تجربة القيادة خلف عجلة القيادة على كل من الطرق العامة والحلبات.

بقوة 641 حصان.. الظهور الأول لأقوى سيارات هيونداي الكهربائية

توفر ميزة N Raceفي السيارة مع وضعين آخرين مزيدًا من التحكم في استخدام الطاقة في السيارة، ويعمل وضع التحمل على زيادة النطاق على المسار الصحيح ، والذي يتم تحقيقه من خلال الحد من ذروة خرج القدرة للسيارة. 

 

يقوم وضع Sprint بالعكس ، مع إعطاء الأولوية لإخراج الطاقة الكاملة، ويساعد نظام التحكم في الإطلاق N ، الذي يوفر إعدادات لثلاثة مستويات مختلفة للجر ، السيارة على تحقيق انطلاقة سريعة.

بقوة 641 حصان.. الظهور الأول لأقوى سيارات هيونداي الكهربائية

تتميز السيارة Ioniq 5 N بعجلات أكبر، ونظام مكابح متجدد محدث يساهم في وزنها، ومع ذلك ، عملت هيونداي على مواجهة الثقل من خلال البرامج والتقنيات الأخرى.

 

يوفر نظام N Brake Regen للطراز قوة الكبح الأساسية ، مع المكابح الميكانيكية التي تكملها حسب الحاجة ، كما هو الحال أثناء القيادة على حلبات السباق، ويمكن أن يوفر نظام الكبح المتجدد ما يصل إلى 0.6 جيجا من قوة التباطؤ في الظروف العادية وما يصل إلى 0.2 جرام عند تنشيط ABS.

بقوة 641 حصان.. الظهور الأول لأقوى سيارات هيونداي الكهربائية

طورت شركة هيونداي N Pedal كحل آخر لإدارة وزن وحجم Ioniq 5 N عندما تكون خلف عجلة القيادة، ويزيد البرنامج من قوة الكبح المتجددة لإنشاء وسيلة نقل للوزن تعمل على تحسين قدرة السيارة على الانعطاف، تم تصميمه ليوفر تسليمًا فوريًا.

 

لم تكشف هيونداي عن سعر Ioniq 5 N، حيث يبدأ الحد الأعلى المحدود بسعر 53,935 دولارًا ، ويجب أن يكلف Nأكثر، ولم تذكر الشركة متى ستطرح للبيع لكنها قد تصل إلى التجار في وقت ما من العام المقبل. 

Ioniq 5 N IONIQ hyundai هيونداي الكهربائية Goodwood

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