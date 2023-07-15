أحدث أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر .. صور

شهدت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024، زيادة سعرية مع بداية شهر يوليو الجاري، وذلك بقيمة قدرهخا 50 الف جنيه، شملت جميع لفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، لتبدأ أسعارها الرسمية من 665 ألف جنيه حتى 700 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ومواصفاتها الفنية

هيونداي النترا HD موديل 2024

تعتمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في قدراتها الفنية على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء لجميع الفئات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي النترا HD موديل 2024

ويمكن للسيارة بهذه الامكانيات الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية، بينما تتمتع بتجهيزات تتضمن مكيف هواء، زجاج كهربائي، قفل مركزي، مرايات جانبية كهربائية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS.

هيونداي النترا HD موديل 2024

تعرف على الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 بعد زيادات شهر يوليو

الفئة الأولى هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر 665 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر 675 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر 690 ألف جنيه بدلاً من 640 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر 700 ألف جنيه بدلاً من 650 ألف جنيه.