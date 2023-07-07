بسعر 9000 ريال .. امتلك سيارة هيونداي أو كيا بالسعودية

يقدم الصانع الكوري الجنوبي الكثير من السيارات القوية داخل السعودية، ابرزها طرازات شركة هيونداي وكيا، والتي يبحث عنها العديد داخل سوق المستعمل، نسبة إلى عنصر الاعتمادية، بالاضافة إلى سعرها الاقتصادي، والذي يتناسب مع محدودي الدخل.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سيارات مستعملة من طراز هيونداي وكيا داخل السوق السعودي بسعر 9000 ريال.

سيارات مستعملة من طراز هيونداي وكيا داخل السوق السعودي

نبدأ بالسيارة هيونداي اكسنت موديل 2010، والتي ظهرت عبر احد المواقع المتخصصة في بيع السيارات المستعملة في السعودية، حيث بلغ سعرها الاجمالي نحو 9000 ريال، وتأتي هذه السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع تصميم خارجي من فئة السيدان.

حصلت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2010 على مكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، مع نظام صوتي ترفيهي، وخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، وقفل مركزي.

سيارات مستعملة من طراز هيونداي وكيا داخل السوق السعودي

ومن بين اصدارات الصانع الكوري الجنوبي هي النسخة كيا ريو موديل 2004، والتي ظهرت عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات الكترونيًا بالسعودية بسعر 7000 ريال، وتأتي السيارة بمحرك 4 سلندر، مع طلاء خارجي باللون الابيض، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانويال من 5 نقلات، وتضم مكيف هواء، فرامل ABS، بلوتوث، ثقل مركزي، جنوط.

وتشتهر اصدارات الصانع الكوري الجنوبي بالاعتمادية إلى جانب سهولة الصيانة، وتوافر قطع الغيار الخاصة بها مقارنة ببعض السيارات الاخرى، بالاضافة إلى سهولة عملية البيع والشراء، إلى جانب سعرها المناسب ايضا.