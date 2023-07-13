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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أودي A6 السيدان 2023 الفاخرة بمصر

أودي A6 موديل 2023
أودي A6 موديل 2023 السيدان الفاخرة

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من طرازات السيارات موديل 2023، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين المصريين في الحصول علي سيارات جديدة بإمكانيات ومواصفات فاخرة لتجعل قيادة السيارة والتنقل بها امر في غاية السهولة والمتعة بفضل ما متملكة من تكنولوجيات متطورة تعمل علي مساعدة السائق وتوفير كافة معلومات السيارة أمام السائق علي لوحة القيادة .

 أودي A6  موديل 2023 السيدان الفاخرة 

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة أودي A6 موديل 2023، وتنتمي A6  الي فئة السيارات السيدان الفاخرة :

 أودي A6  موديل 2023 الفاخرة 

- مواصفات أودي A6 السيدان الفاخرة

زودت أودي A6 السيدان الفاخرة بالعديد من المميزات والتجهيزات التكنلوجية الحديثة منها، حساسات للاصطفاف، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب ، ومثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة.

سيارة  أودي A6  موديل 2023 الفاخرة 

كما تمتلك أودي A6  موديل 2023، بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وUSB، وكراسي كهربائية، ومرايات كهربائية جانبية، وفتحة سقف بانوراما، وفرش مقاعد من الجلد الفاخر، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام أقفال الابواب باللمس، وباور ستيرنج، وتكييف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومقاعد كهربائية، ومصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS .

- محرك  A6 الفاخرة الجديدة

 أودي A6  موديل 2023 السيدان 

تستخدم سيارة A6 الفاخرة ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتحتوي علي محرك سعة 2000 سي سي، وتحتاج أودي  A6 الفاخرة موديل 2023 الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران 320 نيوتن/متر، وقوة 190 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 8.1 ثانية .

- سعر أودي A6 الجديدة

سيارة  أودي A6  موديل 2023 السيدان الفاخرة 

تتوافر سيارة أودي A6 السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 2 مليون و 650 ألف جنيه .

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