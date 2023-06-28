عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أقوى وأسرع موديلات أودي RS6 و RS7.. صور

صدى البلد

تعتبر سيارتي أودي RS6 Avant و RS7 في شكلهما القياسي، من أكثر السيارات الفاخرة أداءً المعروضة للبيع اليوم، سيحصل السوق الأمريكي أخيرًا على أقوى أداء لهم في عام 2024.

RS6 

من المقرر طرح مجموعة من السيارات مزودة بعدة تعديلات للبيع هذا العام، حيث تضيف التعديلات الجديدة شواحن توربينية أكبر إلى محرك V8سعة 4.0 لتر الذي تمت ترقيته، والذي يمنح السيارات 30 حصانًا إضافيًا (22 كيلو واط / 30 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 37 رطلًا (50 نيوتن متر).

AUDI RS7 Performance

 مع الترقية، تتمتع RS6 Avant و RS7 Performance بقدرة قصوى تبلغ 621 حصان (463 كيلو واط / 630 حصان) وعزم دوران يبلغ 627 رطل قدم (850 نيوتن متر).

 

يساعدهم ذلك على الارتقاء إلى مستوى اسم الحزمة الخاصة بهم، ويسمح للسيارات بالوصول إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) في 3.3 ثانية فقط ، أو 0.5 ثانية أسرع من الطرازات القياسية. بفضل القوة الإضافية ، يمكن للسيارات أيضًا الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 155 ميلاً في الساعة (249 كم / ساعة) ، أو 174 ميلاً في الساعة (280 كم / ساعة) إذا اختار المشترون الباقة البرونزية.

AUDI RS7 Performance

لمزيد من المساعدة في الأداء ، قام مهندسو أودي بتحديث فرق الغلق الذاتي الميكانيكي بالكامل ، مما يجعله أصغر حجمًا وأخف وزنًا، بالإضافة إلى ذلك تم ضبط ناقل الحركة الآن لتوفير نقلات أسرع ، كما أن هناك عزلًا أقل بين مقصورة الركاب والمحرك لتوفير صوت أفضل للركاب.

AUDI RS7 Performance

ستتوفر RS6 Avant و RS7 Performance بثمانية ألوان خارجية، بما في ذلك Grenadier Red metallicو Ascari Blue metallic، وهي جديدة في التشكيلة. 

 

بالإضافة إلى العجلات القياسية المصنوعة من الألمنيوم المصبوب مقاس 21 بوصة، يمكن للمشترين أيضًا اختيار مجموعة مختارة من العجلات مقاس 22 بوصة والتي تكون أخف وزنًا بمقدار 11 رطلاً (5 كجم) وملفوفة بإطارات كونتيننتال “Sport Contact 7” التي تساعد على تقليل مسافات الكبح بما يزيد قليلاً عن 6.5 قدم (2 متر).

AUDI RS7 Performance

تحصل النسخة البرونزية على عجلات خاصة من النيوديميوم غير اللامع قياس 22 بوصة بخمسة قضبان على شكل Yوهي حصرية لها. إنها مستوحاة من رياضة السيارات ، وتلعب ضد طلاء تأثير الكريستال الأسود Sebringالذي يتوفر أيضًا مع الحزمة فقط.

 

يقتصر الإصدار البرونزي على 125 وحدة فقط (75 RS6 Avant Performanceو 50 طراز RS7 Performance) ، كما يأتي مع ملاقط مكابح مطلية باللون الأسود ، وحزمة خارجية من الكربون اللامع ، وخياطة برونزية من الداخل ، ونظام تعليق ديناميكي للتحكم في القيادة ، وصوت Bang & Olufsen Advanced النظام ، والسرعة القصوى الأعلى.

 

من المقرر أن يصل سعر 2024 RS6 Avant Performance إلى 126,895 دولارًا بينما يبدأ أداء 2024 RS7من 128,895 دولارًا.

أودي RS6 RS7 RS6 Avant Performance

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

أحمد حسن يعلن المبلغ المقدم من شيفيلد يونايتد الإنجليزي لضم مصطفى محمد.. مفاجأة

نجيب ساويرس يكشف حالة عادل إمام| ويؤكد: أنا أهلاوي.. وهذه حقيقة ترشحي لرئاسة النادي

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

موضوعات متعلقة

كيا تكشف عن أسعار تيلورايد موديل 2024

في المتناول.. فولكس فاجن تخطط لأرخص سيارة كهربائية في العالم

تماشيا مع العصر الكهربائي.. أوبل تعلن شعارها الجديد لعام 2024

لوتس تكشف عن Eletre الجديدة بقوة تصل إلى 893 حصانًا |صور

موديل 2023.. 5 سيارات رياضية جديدة بالسوق المصري

شرح أهم أسباب ثقل مقود السيارة

بقوة 1900 حصان.. تعرف على أقوى سيارة خارقة في 2023

سعر سكودا موديل 2023 في مصر

ترشيحاتنا

حشيش ومستلزمات طبية.. ضبط محاولتي تهريب في مطار القاهرة| صور

لا مفر من الركود .. بيان عاجل لرئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن الاقتصاد

فاجنر لا تزال موجودة.. زيلينسكي يكشف الوضع الميداني في شمال أوكرانيا

بسبب أزمة خطيرة.. روسيا تحذر أوكرانيا والغرب من تأخير التسوية السلمية للصراع

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

الزراعة: بعثة الأطباء البيطريين المصريين تبدأ الكشف على الأضاحي في مجازر منى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

أكلة مميزة في عيد الأضحى.. طريقة عمل الطحال بالصلصة

فوائد لن تتوقعها لتناول الممبار .. التخسيس وتقوية المناعة أهمها

فيديو

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ