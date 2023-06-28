أسعار أقوى وأسرع موديلات أودي RS6 و RS7.. صور

تعتبر سيارتي أودي RS6 Avant و RS7 في شكلهما القياسي، من أكثر السيارات الفاخرة أداءً المعروضة للبيع اليوم، سيحصل السوق الأمريكي أخيرًا على أقوى أداء لهم في عام 2024.

RS6

من المقرر طرح مجموعة من السيارات مزودة بعدة تعديلات للبيع هذا العام، حيث تضيف التعديلات الجديدة شواحن توربينية أكبر إلى محرك V8سعة 4.0 لتر الذي تمت ترقيته، والذي يمنح السيارات 30 حصانًا إضافيًا (22 كيلو واط / 30 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 37 رطلًا (50 نيوتن متر).

AUDI RS7 Performance

مع الترقية، تتمتع RS6 Avant و RS7 Performance بقدرة قصوى تبلغ 621 حصان (463 كيلو واط / 630 حصان) وعزم دوران يبلغ 627 رطل قدم (850 نيوتن متر).

يساعدهم ذلك على الارتقاء إلى مستوى اسم الحزمة الخاصة بهم، ويسمح للسيارات بالوصول إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) في 3.3 ثانية فقط ، أو 0.5 ثانية أسرع من الطرازات القياسية. بفضل القوة الإضافية ، يمكن للسيارات أيضًا الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 155 ميلاً في الساعة (249 كم / ساعة) ، أو 174 ميلاً في الساعة (280 كم / ساعة) إذا اختار المشترون الباقة البرونزية.

AUDI RS7 Performance

لمزيد من المساعدة في الأداء ، قام مهندسو أودي بتحديث فرق الغلق الذاتي الميكانيكي بالكامل ، مما يجعله أصغر حجمًا وأخف وزنًا، بالإضافة إلى ذلك تم ضبط ناقل الحركة الآن لتوفير نقلات أسرع ، كما أن هناك عزلًا أقل بين مقصورة الركاب والمحرك لتوفير صوت أفضل للركاب.

AUDI RS7 Performance

ستتوفر RS6 Avant و RS7 Performance بثمانية ألوان خارجية، بما في ذلك Grenadier Red metallicو Ascari Blue metallic، وهي جديدة في التشكيلة.

بالإضافة إلى العجلات القياسية المصنوعة من الألمنيوم المصبوب مقاس 21 بوصة، يمكن للمشترين أيضًا اختيار مجموعة مختارة من العجلات مقاس 22 بوصة والتي تكون أخف وزنًا بمقدار 11 رطلاً (5 كجم) وملفوفة بإطارات كونتيننتال “Sport Contact 7” التي تساعد على تقليل مسافات الكبح بما يزيد قليلاً عن 6.5 قدم (2 متر).

AUDI RS7 Performance

تحصل النسخة البرونزية على عجلات خاصة من النيوديميوم غير اللامع قياس 22 بوصة بخمسة قضبان على شكل Yوهي حصرية لها. إنها مستوحاة من رياضة السيارات ، وتلعب ضد طلاء تأثير الكريستال الأسود Sebringالذي يتوفر أيضًا مع الحزمة فقط.

يقتصر الإصدار البرونزي على 125 وحدة فقط (75 RS6 Avant Performanceو 50 طراز RS7 Performance) ، كما يأتي مع ملاقط مكابح مطلية باللون الأسود ، وحزمة خارجية من الكربون اللامع ، وخياطة برونزية من الداخل ، ونظام تعليق ديناميكي للتحكم في القيادة ، وصوت Bang & Olufsen Advanced النظام ، والسرعة القصوى الأعلى.

من المقرر أن يصل سعر 2024 RS6 Avant Performance إلى 126,895 دولارًا بينما يبدأ أداء 2024 RS7من 128,895 دولارًا.