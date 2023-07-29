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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار كيا سورينتو موديل 2023 في مصر .. صور

كيا سورينتو موديل
كيا سورينتو موديل 2023

تقدم شركة كيا الكورية الجنوبية، الكثير من الاصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، مثل النسخة اكسيد والتي تنتمي لعائلة الكروس اوفر الرياضية، والسيارة الشهيرة سبورتاج موديل 2024 في شكلها الجديد، إلى جانب النسخة الرياضية من فئة الـ SUV سورينتو موديل 2023.

بهذا السعر .. اشتري كيا اكسيد موديل 2024 بالسوق المصري

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر «الشكل الجديد» .. صور

 يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة كيا سورينتو موديل 2023 في السوق المصري، إلى جانب استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

كيا سورينتو موديل 2023 

المواصفات الفنية للسيارة كيا سورينتو موديل 2023 

 

  • تستخدم السيارة كيا سورينتو موديل 2023 علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.
  • محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".
  • قوة اجمالية قدرها 227 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر
  • زمن التسارع يقدر بـ 8.5 ثانية للانطلاق من وضع السكون 0 حتى الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر.
كيا سورينتو موديل 2023 

الابعاد الخارجية للسيارة كيا سورينتو موديل 2023

 

  • الطول الكلي 4.810 متر
  • العرض الكلي 1.900 متر.
  • قاعدة العجلات 2.815 متر.
  • الارتفاع الكلي 1.700 متر.
كيا سورينتو موديل 2023 

تجيهزات السيارة كيا سورينتو موديل 2023

 

  • زر تشغيل وايقاف المحرك وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح.
  • بلوتوث.
  • نظام صوتي ترفيهي مدخل AUX و USB.
  • شاشة تدعم التطبيقات الذكية.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • قفل مركزي.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • حساسات حركة وكاميرا.
  • مكيف هواء اوتوماتيكي وفتحات خلفية.
  • وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.
  • مكابح ABS و EBD و ESP.
  • عرض ضغط الاطارات.
  • خاصية التحكم في الثبات.
كيا سورينتو موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة كيا سورينتو موديل 2023 داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى HIGH LINE موديل 2023 بقيمة قدرها 2 مليون و149.900 جنيه.

الفئة الثانية TOP LINEموديل 2023 بقيمة قدرها 2 مليون و 399.900 جنيه.

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